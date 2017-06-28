۴ پروژه زیرساختی و تولیدی در منطقه آزاد انزلی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در جریان سفر دو روزه خود به گیلان از فاز تجارت و گردشگری و بخش های صنعتی و بندری منطقه آزاد انزلی بازدید می کند.

وی همچنین طرح توسعه بزرگترین مجموعه ورزش های ساحلی شمال کشور و بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین را مورد بهره برداری قرار می دهد.

جهانگیری در این بازدید برج مراقبت دریایی مجتمع بندری کاسپین به ارتفاع ۳۸.۵ متر و با سطح زیربنای ۲۳۷۰ متر مربع در هفت طبقه که با صرف هزینه ۵۵ میلیارد ریال احداث شده است را افتتاح می کند.

مجموعه ورزش های ساحلی منطقه آزاد انزلی که به نام سیروس قایقران نامگذاری شده و در فضایی به مساحت ۱.۵ هکتار و با هزینه ۲۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای این سازمان نیز ساخته شده،

و با دارا بودن گنجایش ۱۵۰۰ تماشاگر علاوه بر دارا بودن تمامی امکانات و استانداردهای فدراسیون جهانی فوتبال ساحلی بزرگترین مجموعه ورزشی ساحلی شمال کشور و دومین مجموعه ساحلی کشور محسوب می شود نیز باحضور دکترجهانگیری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

دیگر پروژه ای که از سوی معاون اول رییس جمهور افتتاح می شود، واحد صنعتی تولید انواع پارکت و لمینت در شهرک صنعتی شماره یک این منطقه است که عملیات احداث آن از اواخر سال 94 در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع آغاز و با سرمایه گذاری ۱۴۶ میلیارد ریالی بخش خصوصی، مراحل ساخت و تجهیز خطوط تولید خود را به پایان رسانده است.

در این و احد تولیدی، تولید چوب پلاست از ضایعات محصولات کشاورزی، تولید روکشهای مقاوم با فرمت HPL از کاغذهای ضایعاتی، تولید انواع دیوار پوش، پروفیلهای پی وی سی و سایر محصولات

سلولزی مرتبط با صنعت ساختمان انجام و به کشورهای منطقه صادر می شود.

همچنین بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین دیگر پروژه زیر ساختی است که با حضور دکتر جهانگیری به بهره برداری می رسد و این بلوار دسترسی دو کیلومتری از جاده رشت- انزلی آغاز شده و به مجتمع بندری کاسپین وصل می شود.

هزینه آزاد سازی اراضی و احداث جاده آن ۱۲۰ میلیارد ریال از محل منابع مالی این سازمان بوده که به منظور افزایش مزیت های رقابتی مجتمع بندری کاسپین و توسعه ظرفیت های حمل و نقلی منطقه و امکان دسترسی راه آهن به این مجتمع بندری در دستور کار قرار گرفت.