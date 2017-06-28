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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای اجتماعی کشور حائز رتبه برتر شد

وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای اجتماعی کشور حائز رتبه برتر شد

وزارت ورزش و جوانان در بخش عملکرد بودجه ای و برنامه ای «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» از سوی شورای اجتماعی کشور در بین دستگاه‌های برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان بنا بر اعلام محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان، با توجه به گزارش عملکرد ۱۳۹۵، شورای اجتماعی کشور از عملکرد دستگاه های عضو شورا ؛عملکرد وزارت ورزش و جوانان در بالاترین سطح ۳ دستگاه برتر قرار گرفته است.

مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ،گزارش عملکرد بودجه ای و برنامه ای دستگاه ها و استان ها در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را در جداول مختلف بر اساس شاخص های گوناگون منتشر کرده است که بنا براین گزارش ها، عملکرد وزارت ورزش و جوانان در بالاترین سطح ۳ دستگاه برتر قرار دارد.

در این گزارش جداولی حاوی گزارش میزان هماهنگی ها و اقدامات انجام شده در استان های سراسر کشور در جهت اجرای تفاهم نامه های منعقد شده با دستگاه ها پس از تخصیص ۲۵ درصد و ۷۵ درصد از اعتبارات مصوب و خلاصه عملکرد ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی منتشر شده است.

کد مطلب 4016116

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