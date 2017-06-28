ریاض مخالف طرح صلح نتانیاهو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه در گفتگو با شبکه دویچه وله گفته امکان عادی سازی روابط ریاض و تل آویو وجود دارد به شرط اینکه اسرائیل با ابتکار عمل صلح عربی موافقت کند.

ابتکار عمل صلح عربی در سال ۲۰۰۲ به وسیله عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان مطرح شد که بر اساس آن در مقابل برپایی دولت فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ و عقب نشینی اسرائیل از بلندی های جولان، کشورهای عربی نه تنها رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخته بلکه روابط با این رژیم را نیز برقرار میکنند.

وی همچنین در خصوص موافقت دولت مصر با واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و تبدیل شدن این کشور به همسایه اسرائیل گفت: هدف از گرفتن جزایر تیران و صنافیر از مصر همسایه شدن با اسرائیل نبود اما بعد از ترسیم مجدد مرزهای آبی مصر و عربستان، ریاض خود را پایبند به اجرای معاهدات کمپ دیوید خواهد دانست زیرا این معاهده دیگر یک توافق مصری-اسرائیلی نیست بلکه به معاهده ای بین المللی تبدیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وجود توافقی برای صلح در خاورمیانه که توافق قرن نامیده شده تأکید کرد که علاوه بر ابتکار عمل عربی برای صلح، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز طرحی پیشنهادی برای صلح ارائه داده است که تفاوت کوچکی با طرح صلح عربی دارد و در واشنگتن تحت بررسی است، اگر این طرح با موافقت فلسطینی ها مواجه شود عربستان با آن مخالفتی نخواهد کرد.

عشقی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت طرح پیشنهادی نتانیاهو با ابتکار عمل صلح عربی گفت تا آنجایی که اطلاع دارد بر اساس طرح نتانیاهو اسرائیل در صورتی با برپایی دولت مستقل فلسطین موافقت خواهد کرد که این دولت به وسیله اتحاد فدرالی تحت ضمانت اردن و مصر تشکیل شود و نکته دوم اینکه تعیین تکلیف قدس در آخرین مرحله مورد بررسی قرار بگیرد.

ژنرال بازنشسته سعودی یادآور شد مهم ترین عامل تأثیرگذاری عربستان در این گفتگوها عادی سازی روابط با اسرائیل است و این بزرگترین تضمین برای پس گرفتن حق و حقوق فلسطینی هاست. زیرا در نشست اخیر در ریاض برای ما مسجل شد که کشورهای اسلامی از سیاست های عربستان الگوبرداری می کنند و اگر عادی سازی در روابط ریاض و تل آویو صورت بگیرد همه کشورهای اسلامی نیز در همین مسیر گام برمی دارند و فاصله میان اسرائیل و کشورهای منطقه برداشته خواهد شد.

عشقی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش احتمالی مردم عربستان درباره عادی سازی روابط با اسرائیل گفت که اگر به توییت ها و نظرات عربستانی ها در فضای مجازی دفت کنید متوجه خواهید شد که آنها معتقدند اسرائیل تا کنون حتی یک بار به عربستان حمله نکرده است.

وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که نزدیک شدن عربستان به اسرائیل حاصل داشتن دشمن مشترکی به عنوان ایران است؟ گفت: توافقی وجود ندارد بلکه شرایط به این شکل ایجاد شده است، دشمنی با ایران دو زاویه دارد یکی از دید عربستان و دیگری از دید اسرائیل، دشمنی ایران با اسرائیل از آنجا سر چشمه می گیرد که ایران خواستار نابودی اسرائیل است اما این کشور همین رویکرد را با عربستان ندارد بلکه می خواهد عربستان را آزار داده و امنیت این کشور را بر هم زند، اما این به این معنا نیست که عربستان آماده است با شیطان توافق کند تا از خودش حمایت کند، تا زمانی که عربستان میتواند از خود دفاع کند نیاز به همپیمانی با انسان و شیطان نیست. بعد از برقراری صلح و سازش اسرائیل و عربستان، رابطه ریاض و تل آویو بر اساس منافع مشترک و معامله به مثل خواهد بود.