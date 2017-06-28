پذیرش ۸۵۰۰ نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزاعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز فعالیت ستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان همدان تاکنون ۸ هزار و ۵۸۲ نفر در این ستادها پذیرش شده‌اند.

وی اظهار داشت: در این مدت شاهد پذیرش ۲ هزار و ۳۹۲ خانوار در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان همدان بودیم.

خزاعی با بیان اینکه همزمان با عید سعید فطر ۴ هزار و ۱۷۸ نفر در قالب هزار و ۱۶۴ خانوار خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان استان همدان حضور یافته اند، افزود: تاکنون ۸ هزار و ۵۸۲ نفر در این ستادها پذیرش شده اند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و جاذبه های تاریخی استان همدان، این استان را از قطب های گردشگری خواند و عنوان کرد: ستادهای اسکان فرهنگیان استان به صورت شبانه روزی در خدمت میهمانان به ویژه فرهنگیان محترم هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: ستاد اسکان فرهنگیان استان همدان با هزار و ۲۷۳ کلاس در ۱۵۰ مدرسه و دیگر مراکز، فعالیت خود را از ۲۵ خردادماه آغاز کرده و روند خدمت رسانی به میهمانان تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.