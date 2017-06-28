تازه ترین شماره ماهنامه حلقه وصل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقهوصل به مناسبت سالگرد هفتم تیر و «هفته حقوقبشر آمریکایی» در شماره ۴۹ خود درنگی بر قصه مدعیانِ دروغینِ جهانی حقوقبشر داشته و به کمکاری فعالین فرهنگی در گشودن این جنایتها پرداخته است. حلقهوصل در این شماره ناگفتههایی را از حادثه ۶ تیر ۱۳۶۰، واقعه هفتم تیر، فاجعه ۱۲ تیر، ترور آیتالله محمد صدوقی و... بیان کرده و نمونههایی از تولیدات فعالان فرهنگی خودجوش در این زمینه را معرفی کرده است.
گذشتهها نگذشته!
«کمکاری در گشودن جعبه جنایت» عنوان یادداشت صادق یزدانی سردبیر ماهنامه حلقهوصل در شماره ۴۹ است. وی در این یادداشت میپرسد که چرا امروز باید سمینار و نشست بگذاریم و مناظره برپا کنیم که به نسل تازه اثبات شود «چرا آمریکا نه؟» و «چرا نه به آمریکا؟». وی تاکید میکند که گذشتهها نگذشته است و مردم ما جنایتهای آمریکا را فراموش نمیکنند. با این وجود نباید از این نکته اساسی گذشت که «ما هنوز نتوانستهایم چهره کریه آمریکا و مظلومیت شهدای ترور را برای خودمان و برای نسل تازه، به درستی به تصویر بکشیم.»
تروریست، مسجد و خیابان نمیشناسد
حلقهوصل در ابتدای پرونده ویژه خود برای «حقوق بشر آمریکایی» به بازخوانی سخنان رهبر انقلاب در سالگرد هفتم تیر پرداخته است. ناگفتههایی از حادثه ۶ تیر ۱۳۶۰ با عنوان «عیدیِ گروه فرقان»، مروری بر واقعه هفتم تیر با عنوان «بازخوانی یک روز بهشتی»، روایتی از فاجعه ۱۲ تیر با عنوان «به رنگ آخرین پرواز»، یادبودی برای شهید محراب آیتالله محمد صدوقی با عنوان «تروریست، مسجد و خیابان نمیشناسد»، مروری بر زندگی شهیدان «محمد منتظرقائم» و «نادر مهدوی» (مبارزان مستقیم با آمریکا)، بخشهای دیگری از شماره ۴۹ حلقهوصل هستند.
عُرضه آیینه گرفتن جلوی آمریکا را نداریم
در ادامه محمدصادق کوشکی در گفتوگو با حلقهوصل تاکید دارد که «عُرضه آیینه گرفتن جلوی آمریکا را نداریم». حجتالاسلام حمیدرضا غریبرضا در یادداشت خود به تشریح راه صدور انقلاب اسلامی به کشورهای عربی پرداخته و الینــا پورتـر، فعال حقوق بشر آمریکایی از مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا سخن گفته است. روحالله رشیدی در گفتوگو با حلقهوصل به نسبت بین هنر و هنرمند انقلابی با استکبار پرداخته و لیلا نعمتــی وکیــل پایــه یــک دادگســتری و کارشــناس ارشــد حقــوق جــزا، از بُعد حقوقی به مسئله ترور نگاه کرده است. دکتر قاسم قنبری از وظیفه رسانهها در قبال شهدای ترور سخن گفته و دکتر حمید سجادی، مدیرعامل «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم» به تشریح وضعیت خانواده قربانیان ترور پرداخته است.
ایران، بزرگترین قربانی تروریسم
«واقعیتی که دنیا باید بداند»، عنوان یادداشت مجیدی یکی از فعالان بنیاد هابیلیان است. وی در این یادداشت تاکید میکند که «ایران، بزرگترین قربانی تروریسم» است. علی حیاتی، مدیر آتلیه طراحی سه در چهار از توقع جامعه از هنرمند انقلابی نوشته و نسبت بین هنرمند حزباللهی و استکبارستیزی را تشریح کرده است. مرتضی امیریاسفندقه، در گفتوگو با حلقهوصل از نفوذ شیطان خانگی سخن گفته و بیان میکند: «شعرای نفسانی، اهل نفوذند». عبدالحسین خسروپناه به سوال چرایی استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا پاسخ داده و معتقد است: «حذف استکبارستیزی یعنی اسلامِ سکولار». در ادامه دکتر رجبی دوانی با یک نگاه تاریخی به مقوله استکبارستیزی پرداخته است. اهمیت ظرفیت مساجد در گفتمانسازی استکبارستیزی محور بحث گفتوگوی حلقهوصل با حجتالاسلام عباسی ولدی است. وی معتقد است: «هیئت و مسجد، دو ظرفیت اصلی برای استکبارستیزی است». محمدمهدی طائب، رئیس قرارگاه فرهنگی عمار از دشمنشناسی ائمه اطهار(ع) سخن گفته و دکتر عادل پیغامی به نفوذ استکبار از پنجره اقتصاد پرداخته است.
آتش به اختیارها و حقوقبشر آمریکایی
شماره ۴۹ ماهنامه حلقهوصل در گفتوگو با محمدمهدی همتی، مدیرعامل موسسه فرهنگی خاکریز به معرفی کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا»، نوشته محمدصادق کوشکی پرداخته و مروری داشته بر دو مستند درباره فاجعه ۱۲ تیر و چند کتاب در باب جنایتهای آمریکا. «همایش حقوقبشر آمریکایی در بندرعباس» موضوع دیگری است که حلقهوصل در شماره ۴۹ خود به صورت ویژه به آن پرداخته است. در این شماره با اسماعیل آجرلو، دبیر جشنواره حقوق بشر آمریکایی از افشای چهره واقعی آمریکا در موضوع حقوقبشر سخن گفته و داود میرنژاد، فعال فرهنگی استان هرمزگان در یادداشت خود به نسبت بین «آتش به اختیارها و حقوقبشر آمریکایی» پرداخته است. حامد عسگری در یادداشتی از انتشار تقویم جنایتهای آمریکا توسط موسسه پژوهشی «راهیان رویش» نوشته است.
تحریم میکنند تا در برابرشان سجده کنیم
قسمت هفتم پرداختن به «ریشههای قرآنی نهضت امام خمینی(ره)» به قلم مرحوم حجتالاسلام مسعود صدیق بخش پایانی چهلونهمین شماره ماهنامه حلقهوصل است. مرحوم صدیق در یادداشت خود، ساخت تمدن مقاومتی دینی را وظیفه امت اسلامی قبل از ظهور میداند و تاکید میکند: «تحریم میکنند تا در برابرشان سجده کنیم».
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