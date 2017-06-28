دادگستری زنجان در زمینه رسیدگی به پرونده ها رتبه هشتم را دارد

جعفر گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه استان زنجان در بحث رسیدگی به پرونده ها رتبه هشتم و نهم را دارد.
وی اظهار کرد: قانونگرایی مردم باعث کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی شده و در زمینه پروندههای کیفری، توهین و فحاشی، ضرب و جرح عمدی، سرقت منجر به تعزیر، ایراد صدمه غیرعمدی (تصادف)، تهدید و موادمخدر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در خصوص پروندههای حقوقی اعسار از پرداخت، مطالبه وجه، مطالبه چک، طلاق و مهریه بیشترین آمار را دارند.
گلمحمدی تاکید کرد: طی سال گذشته ۱۴۲ هزار پرونده در دادگستری استان زنجان رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: تعداد پروندههای رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف نیز ۷۱ هزار و ۳۹۲ فقره پرونده بوده و ۵۶ درصد از پروندههایی که دارای قابلیت صلح و سازش بودند منجر به صلح شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: اصحاب رسانه نقش مهمی در پرداختن به مسئله قانونگرایی و قانونمداری در سطح جامعه دارند واطلاع در زمینه حقوق شهروندی یکی از مهمترین مواردی است که میتواند پایبندی به قانون و اجرای صحیح آن را بیشتر کند.
گلمحمدی ابراز کرد: توهین به اشخاص بیشترین جرم در استان زنجان است که یکی از علل این امر نیز کاهش آستانه تحمل در بین مردم استان است.
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