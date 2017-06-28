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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود:

مصرف فرآورده‌های نفتی در استان سمنان ۶ درصد افزایش یافت

مصرف فرآورده‌های نفتی در استان سمنان ۶ درصد افزایش یافت

شاهرود - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود گفت: با توجه به افزایش تعداد خودروهای عبوری طی سه ماهه نخست سال‌جاری از استان سمنان مصرف انواع فرآورده نفتی شش درصد رشد داشته است.

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افزایش پنج درصدی مصرف بنزین در استان سمنان بیان داشت: مقدار ۷۳ میلیون و ۵۶۶ هزار لیتربنزین طی سه ماهه نخست امسال در استان سمنان به مصرف خودروها رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال قبل با افزایش چهار درصدی همراه بوده است.

وی، نفت‌گاز مصرفی استان سمنان را ۱۳۲ میلیون و ۸۱۲ هزار لیتر اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه این فرآورده نقش مهم و بسزایی در بخش ترابری و کشاورزی ایفا می کند افزایش هشت درصدی آن نسبت به مدت سال گذشته می تواندنشان ازپیشرفت صنعت کشاورزی و اقتصادی در این استان دانست.

وی افزود: دلیل افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در سه ماهه نخست امسال را می توان تعداد روزهای تعطیل، ازدیاد خودروهای عبوری و حضور زائران حرم رضوی(ع) از مرز این استان و همچنین نزدیکی آن به پایتخت و استان های کلان همجوار دانست که در نهایت رشد شش درصدی مصرف فرآورده های نفتی استان سمنان را به ثبت رسانده است.

کد مطلب 4016172

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