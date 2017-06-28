جریان مکتبی خدمتگزار مردم است/ با جریان نفاق در کشور مقابله شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر با اشاره به اینکه تاریخ عبرت است، اظهار داشت: جریان های متعددی در طول تاریخ به وجود آمدند که امروز نیز همان جریان ها دست به ارتکاب جرم می زنند.

وی با بیان اینکه داعش ادامه راه جریان نفاق است، تصریح کرد: دو جریان در طول تاریخ صدمه شدید به جامعه زده است، جریان نفاق و جریان تحجر.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: شهید بهشتی می فرمایند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت؛ از همین سخن شهید بهشتی به این موضوع می رسیم که جریان مکتبی جریانی است که از راه های مختلف برای خدمت به مردم قدم برمی دارد و جریان نفاق به هر وسیله ای برای کسب قدرت متمسک می شود.

جریان نفاق با هدف کسب قدرت دست به جنایت می زند

بدری با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب نیز جریان های سیاسی نفاق با هدف کسب قدرت به ترور و جنایت پرداختند، گفت: دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مسئولان را تقدیم انقلاب کردیم و عده زیادی از مسئولان به واسطه این جنایت ها جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه امروز کشوری که خود قربانی تروریسم است متهم به حمایت از تروریسم می شود، تصریح کرد: ایرانی ها در همین جامعه غرب و آمریکا خدمت های علمی فراوانی کرده اند و آنگاه قانون ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به آمریکا تصویب می شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه در تحولات منطقه چه عراق و چه کشورهای دیگر همواره مواضع ما حمایت از گروه هایی بوده که با هدف خدمت دست به مبارزه زدند نه با هدف قدرت، افزود: آمریکا در افغانستان از طالبان حمایت کرد و بعدها طالبان گریبان گیر خودش شد، این در حالی بود که ایران از برهان الدین و احمدشاه مسعود حمایت کرد.

بدری با اشاره به اینکه نمی شود در سوریه شعار بدهند که ما مبارزه خواهیم کرد و بعد از تروریست ها حمایت کرد، می گویند ما از جریان معتدل حمایت می کنیم، جریان معتدل که دست به جنایت و انفجار نمی زند، اظهار داشت: جریان معتدل در بحرین است که در خیابان ها دست به مبارزه بدون سلاح و جنایت می زنند.

ادبیات جریان نفاق ادبیات ترور و خشونت است

وی با بیان اینکه ادبیات جریان نفاق ادبیات ترور و خشونت است، تصریح کرد: شهید بهشتی انواع تهمت ها را شنید، حتی بعضی رزمندگان تحت تاثیر قرار گرفته بودند آنقدر که از ایشان بد گفته بودند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه بسیاری از عالمان شیعه به واسطه همین جریان ها به شهادت رسیدند، سهروردی عالمی است که به واسطه جریان متحجر کشته شد، افزود: امروز در عراق و سوریه نیز جریان نفاق دست به جنایت می زند و متحجرها گرچه عملا وارد صحنه نشده اند اما به واسطه تکفیر، احکام و فتواهای غیرعقلانی و نادرست فعالیت می کنند.

بدری با اشاره به اینکه جریان نفاق با ظاهر سازی و نشان دادن چهره انقلابی برای کسب قدرت و یا منافع شخصی وارد میدان می شود و در کشور ما نیز امروز این جریان وجود دارد، گفت: در کشور از مناصب دولتی که برای خدمت به مردم است سوء استفاده می کنند و برای تامین منافع حزبی، گروهی و شخصی اقدام می کنند.

سوء استفاده های مالی نشانه نفاق است

وی با بیان اینکه سوء استفاده های مالی، حقوق های نجومی، اختلاس ها و سوء استفاده از موقعیت ها نشانه نفاق است، تصریح کرد: چهره خود را موجه نشان می دهند و وارد دستگاه حکومتی اسلام می شوند و بعد به اموال بیت المال دست درازی می کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه باید با این جریان مقابله کرد و اجازه رشد آن را نداد، افزود: مشخصه یک خدمتگذار در نظام ما با دیگر نظام ها متفاوت است، مسئولان باید شیفته خدمت باشند، جریان نفاق همیشه هست و مسئولیت ما در این رابطه سنگین است.

بدری با اشاره به اینکه باید عزم خود را جزم کنیم این افراد را از مسئولیت های دولتی کنار بگذاریم، گفت: اخباری که از سوء استفاده ها می شنویم واقعا زیبنده نظام نیست، جریان نفاق در گذشته برای گرفتن قدرت دست به ترور می زد و بزرگان ما را گرفت و امروز همین جریان نفاق برای کسب منفعت های شخصی اقدام می کند.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی معلم اخلاق بود و کسی بود که اجازه نمی داد برای تخریب حریف ولو نظام شاهنشاهی از فحش و تهمت و افترا استفاده شود، تصریح کرد: ایشان به شدت مبارزه می کردند با اینکه از راه ناصحیح قدرت را به دست بگیریم، زندگی ایشان باید برای همه ما سرمشق و الگو باشد.