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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

مصرف برق در مازندران ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است

مصرف برق در مازندران ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: میزان مصرف برق در روز چهارشنبه نسبت به روز مشابه سال قبل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف برق درروز چهارشنبه در مازندران نسبت به سال گذشته درهمین روز خبر داد.

وی از شهروندان و مردم مازندران و مسافرانی که به این استان مسافرخیز سفر می کنند خواست مصرف خود را مدیریت کنند و از استفاده از لوازم برقی غیرضرور مانند لباسشویی و اتو برقی و جاروبرقی و.... درساعات اوج مصرف ساعات پیک یعنی ساعت ۱۳ الی ۱۷ بعدازظهر وساعت ۲۰ الی ۲۳ شب خودداری کنند.

وی افزود: همچنین شهروندان و مسافران کولرهای خود را نیزدردمای ۲۴ الی ۲۶ درجه تنظیم کنند.

کد مطلب 4016196

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