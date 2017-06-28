علی خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سه روز گذشته ۱۸۴ هزار و ۸۰۰ نفر در مراکز اقامتی استان همدان اسکان یافتند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر در تعطیلات عید فطر از جاذبه های گردشگری استان همدان بازدید کردند.

خاکسار گفت: ظرفیت مراکز اقامتی در مدارس، اردوگاه ها، سالن های ورزشی، خانه مسافرهای دارای مجوز و اماکن مجاز نصب چادر در این ایام پر شده بود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه ستاد خدمات سفر استان همدان در ایام فعال بود، اظهار داشت: ظرفیت هتل ها و میهمان پذیرهای استان همدان دو هزار و ۲۰۰ تخت است.