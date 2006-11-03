ايران و روسيه براي مقابله با نفوذ آمريكا در منطقه به كمك يكديگر نياز دارند / ائتلاف تهران - مسكو تقويت شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، در تحليلي كه بر سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا منتشر شده ، آمده است : دولت ايران طي 15 سال گذشته روابط اقتصادي و سياسي خود را با روسيه در يك سياست تقويت شده، توسعه داده است. در نتيجه روسيه هم اكنون يكي از شركاي تجاري مهم براي ايران درزمينه حمل و نقل، انرژي و تجهيزات و دانش نظامي است. از سوي ديگر دولت ايران به روسيه به عنوان يكي از مهمترين حمايت كنندگان در عرصه بين المللي نگاه مي كند.

نويسنده خاطر نشان مي كند: ايران سال 1989 كشور متفاوتي از ايران انقلابي سال 1979 بود. پس از جنگ هشت ساله عليه اين كشور، ايران به منابع جديدي براي بازسازي شهرهاي خود، ساختارهاي اقتصادي، نيروهاي مسلح و روابط بين المللي نياز داشت. همزمان تحريم آمريكا به اقتصاد ايران آسيب وارد مي كرد. بنابراين ايران به تهيه كنندگان تجهيزات جديد و منابع فناوري براي متنوع كردن اقتصاد خود نياز داشت.

در ادامه اين مطلب آمده است : از سوي ديگر، نغيير چشم انداز استراتژيك منطقه به خطر ديگري تبديل شد. پس از حمله عراق به كويت و همچنين به پايان رسيدن منابع نظامي ، دولت ايران دريافت كه ساختار نظامي آن براي امنيت به خريد تجهيزات جديد و به ويژه تانك و هواپيما نياز دارد.

به اعتقاد نويسنده اين تحليل، نقطه ديگر تمركز استراتژيستهاي ايران توانايي غيرمتعارف ايران بود. پس از سهل انگاري جامعه بين المللي در استفاده از سلاحهاي بيولوژيكي و شيميايي كه از سوي صدام حسين عليه نيروهاي ايران و كردها صورت گرفت، استراتژيستهاي ايران تصميم گرفتند تا توانايي غيرمتعارف خود را توسعه دهند.

به گزارش مهر، در بخش ديگري از اين تحليل آمده است : پس از پايان جنگ عراق و پس از پايان كمونيسم در اتحاد جماهير شوروي سابق، روسيه، ايران را همپيمان قابل قبول تري ديد. اين امر با توجه به مزيتهاي سياسي و اقتصادي بود كه روسيه به جمهوري اسلامي پيشنهاد كرد و عبارت بودند از :

* سلاحهاي با كيفيت بالا كه ايران مي توانست براي جايگزيني انبار خالي شده خود استفاده كند

* تجهيزات جديد و قديمي براي بخش حمل و نقل ايران

* دانش و تجهيزات براي برنامه انرژي هسته اي ايران

* حمايت از طرحهاي ايران براي كاهش نفوذ آمريكا در منطقه

* حمايت سياسي از ايران در سازمانهاي بين المللي به ويژه در سازمان ملل متحد در جايي كه روسيه عضو دائم شوراي امنيت است.

نويسنده مي افزايد: البته روسيه هم از رابطه خود با ايران منافعي را به دست آورد و بنابراين ائتلاف بين تهران و مسكو طي 15 سال اخير تقويت شده است.

در بخش ديگري از اين تحليل آمده است : روابط ايران با روسيه پيچيدگيهايي براي منطقه خواهد داشت. مهمترين مسئله اين است كه موضع ايران نسبت به آمريكا در نتيجه حمايت روسيه تقويت شده است.توانايي رو به رشد ايران اعتماد بيشتري به تداوم موضع ضد اسرائيلي آن در منطقه مي دهد.

به گزارش مهر، نويسنده اين تحليل در ادامه مي افزايد: عراق منطقه ديگري است كه احتمال مي رود در نتيجه روابط رو به رشد ايران و روسيه تحت تاثير قرار بگيرد. روسيه به طور پنهاني و ايران آشكارا خواهان خروج هر چه سريعتر نظاميان آمريكايي از عراق هستند. روسيه نمي تواند فعالانه و مستقيما اين امر را تشويق كند، زيرا از نظر اقتصادي بسيار متضرر خواهد شد.

در پايان اين مطلب آمده است : با اين وجود، از آنجا كه ايران داراي روابط اقتصادي بسيار محدودي با واشنگتن است و هيچ رابطه سياسي هم با آن ندارد از كمك به نيروهاي ضد آمريكايي در عراق چيز زيادي را از دست نمي دهد. بنابراين اگر چه روسيه از فعاليتهاي ايران در عراق حمايت نمي كند، اما به احتمال زياد، حمايت نظامي و سياسي مسكو از تهران، دولت ايران را براي ادامه موضع ضد آمريكايي و فعاليتها در عراق براي آينده قابل يش بيني تقويت خواهد كرد.