افغانستان و پاکستان برای تبادل اطلاعات سری به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، به دنبال سفر «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین به افغانستان و پاکستان، کاخ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در جریان این سفر، توافقی به دست آمده که براساس آن فصل تازه ای از همکاری ها میان کابل و اسلام آباد به خصوص در مبارزه با تروریسم و کشاندن طالبان بر سر میز مذاکرات صلح کابل، ایجاد خواهد شد؛ چین در این زمینه نقش تسهیل کننده خواهد داشت.

اما مسئله ای که در این میان جنجال برانگیز شده است، بحث تبادل اطلاعات مخفی بین دو کشور است. «رحمت الله نبیل» رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان که پیش از این نیز با امضای توافقنامه همکاری های اطلاعاتی با پاکستان مخالف بود، در تماس با رسانه ها، تبادل اطلاعات سری بین کابل و اسلام آباد را به سود افغانستان ندانست.

وی افزود که پایگاه تروریست ها در پاکستان مشخص است و نیازی به تبادل اطلاعات نیست.

«شاه حسین مرتضوی» سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز درباره توافق تبادل اطلاعات مخفی میان افغانستان و پاکستان پاسخ روشنی نداد اما تأکید کرد که چین و آمریکا باید اتهام های افغانستان و پاکستان بر یکدیگر را نظارت کنند.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش ها، تبادل اطلاعات مخفی میان افغانستان پاکستان و نیز ایجاد گروه تماس همکاری‌های شانگهای - افغانستان برای پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان، بخشی از توافق تازه میان ۳ کشور را می سازد.

وزارت خارجه افغانستان نیز تأیید کرد که افغانستان و پاکستان برای تبادل اطلاعات مخفی به توافق رسیده اند.

مرتضوی نیز اعلام کرد که باید فهرست ارائه شده ازسوی افغانستان در مورد گروه های تروریستی که در پاکستان فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گیرد، کشور چین که فعلا در نقش تسهیل کننده است و نیز آمریکا که در نشست های ۴ جانبه نظارت می کند، باید ادعاهایی که صورت می گیرد، را بیشتر و دقیق تر بررسی کنند تا ثابت شود که به راستی چی کسی صادقانه با گروه های تروریستی می جنگد و چه کسی صرفا شعار می دهد.

سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، همچنین گفت که درباره توافق تبادل اطلاعات مخفی، پس از آمدن هیئت پاکستان به کابل و همچنین رفتن هیئت افغانستان به اسلام آباد، انتظار داریم که بتوانیم به یک جمع بندی منظم دست یابیم که بر محور آن، بتوانیم گام های مثبت تری برداریم.