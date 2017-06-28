برنامه وزارت علوم برای دانشگاه های آزاد، پیام نور و علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجتبی‌ شریعتی‌نیاسر در جمع مسئولان دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان با اشاره به اینکه در گذشته مراکز دانشگاهی فارغ از نیاز منطقه‌ای، ضرورت و استاندارد شکل ‌گرفته‌اند گفت: امروز ۱۴۰ دانشگاه دولتی، ۳۵۳ مؤسسه غیرانتفاعی و بیش از صدها دانشگاه در حوزه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی در سطح کشور وجود دارد که برای کیفی سازی آنها برنامه داریم.

وی اظهار داشت: جمعیت دانشجویی کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و ۸۰ هزار عضو هیأت علمی تربیت این تعداد دانشجو را برعهده دارند.

معاون آموزشی کشور افزود: ۹۱۷ مرکز دانشگاهی کشور در سال ۸۴ در کشور فعالیت می کرد که در سال ۹۲ به ۲۸۰۰ مرکز افزایش یافت و سرانه مراکز دانشگاهی ایران در مقایسه با سرانه دانشگاهی کشور چین که جمعیتی بسیار بیشتر از ایران دارد بالاتر است.

شریعتی نیاسر گفت: شاخص دانشجو به استاد در سال ۸۴، ۲۵ بود که در سال ۹۲ به ۳۵ رسید، امروز به ۲۷ رسیده و امید داریم در آینده به ۲۲ یا ۲۰ نیز برسد و باید با تعریف ماموریت های مشخص برای دانشگاهها می توانیم این عدد را اصلاح کنیم.

معاون آموزشی وزیر علوم با تأکید بر اینکه نخستین گام وزارت علوم برای جهت‌گیری مناسب در حوزه آموزش عالی مهار وضعیت قبلی و جلوگیری از صدور مجوزهای جدید بود تصریح کرد: برای تدوین آمایش آموزش عالی نزدیک به ۱.۵ سال کار مطالعه و تحقیق صورت گرفت که به تصویب رسید که اقدامی جدی و تحول‌گرا است و به‌تدریج اجرایی می‌شود.

وی یکی از اقدامات مربوط به سند آمایش آموزش عالی را تقسیم حوزه آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه برشمرد و ادامه داد: این طرح تدوین و اجرایی شده است.

شریعتی با بیان اینکه طرح ساماندهی مؤسسات در حال توسعه دارای عمر زیر ۱۵ سال نهایی و ابلاغ‌ شده است که به معنای رشد و توسعه آن‌ها هست، اظهار داشت: کمک به مراکز آموزش عالی غیردولتی همچون غیرانتفاعی‌ها و موسسات آموزش عالی آزاد در دستور است و رشد و ارتقای کیفی آنها را مدنظر قرار داده‌ایم. رویکرد مهم وزارت علوم را توجه به مقاطع تحصیلات تکمیلی دانست که اثرگذاری در آینده جامعه دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به جمعیت بالا و تعداد بالای موسسات آموزش عالی کشور گفت: برنامه وزارت علوم کیفی سازی آموزش عالی در چارچوب سند آمایش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.