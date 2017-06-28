کشف بیش از ۶.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی با اجرای عملیات های پلیسی جداگانه در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا، موفق به کشف و ضبط محموله های کالای قاچاق به ارزش شش میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال در برخی از شهرستان های آذربایجان شرقی شدند و در ارتباط با این پرونده ها پنج متهم را نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف محموله البسه قاچاق ۱۶۸ میلیون ریالی در هشترود

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود چهارشنبه در همین خصوص به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران مبارزه با کالای قاچاق در حین گشت زنی در اتوبان پیامبر اعظم (ص) به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمدتقی سلطانی در تشریح این خبر ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۳۰۰ ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۶۸ میلیون ریال را کشف کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد:درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انبار کالای قاچاق ۶ میلیاردی در بناب کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بناب نیز از کشف انبار کالاهای قاچاق میلیاردی در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران انتظامی بناب با گسترش چتر اطلاعاتی، یک انبار محموله قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند و با تحقیقات و بررسی بیشتر مشخص شد قاچاقچیان کالاهای قاچاق را در این انبار دپو کرده و در فرصت مناسب به شهرهای همجوار حمل خواهند کرد.

سرهنگ رمضان الهوردیان اضافه کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد این انبار شده و تعداد ۳۹۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق و نیز تعداد ۴۵۰ دستگاه تجهیزات الکترونیکی غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان شش میلیارد ریال است، اظهار داشت: در این رابطه دو نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

توقیف محموله ۴۰۰ میلیون ریالی البسه قاچاق در مراغه

توقیف محموله ۴۰۰ میلیون ریالی البسه قاچاق نیز خبری بود که فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اعلام آن به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی و کنترل خودرو های عبوری، ماموران کالای قاچاق و ارز این شهرستان به دو دستگاه خودرو مشکوک و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر در تشریح این خبر افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیف شده، تعداد سه هزار و ۱۰۰ ثوب انواع البسه خارجی را به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.