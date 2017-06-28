تحرکات مشکوک آمریکا در سوریه؛سناریوی شوم حمله نظامی روی میز ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: همزمان با سلسله پیشروی های گسترده نظامیان سوری و نیروهای مقاومت در جبهه های مختلف نبرد علیه تکفیریها، به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا تحرکات توطئه آمیز جدیدی را در سوریه کلید زده است. روز گذشته بود که پنتاگون با صدور بیانیه ای مدعی فعالیت های مشکوک به حمله شیمیایی جدید در پایگاه هوایی الشعیرات در حومه حمص شد. پنتاگون ادعا کرد: «فعالیت های مشکوک در هواپیمای مشخص و در آشیانه ویژه هواپیماها بوده است. فعالیت فزاینده ای در پایگاه الشعیرات در سوریه از چند روز قبل رصد شده است و این افزایش فعالیت نشان دهنده آمادگی برای حمله شیمیایی است». از سوی دیگر، کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای بدون ارائه هیچگونه مستنداتی مدعی آمادگی احتمالی دولت سوریه برای انجام یک حمله شیمیایی شده بود.

در این بیانیه ادعا شده بود: «ایالات متحده تدارکات احتمالی رژیم اسد برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر که احتمالا به کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان از جمله کودکان بی‌گناه منجر خواهد شد را شناسایی کرده است». در همین حال، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود مدعی شد: «بشار اسد مقصر هر حمله دیگر علیه مردم سوریه خواهد بود؛ همچنین ایران و روسیه که از وی بابت کشتار مردم خودش حمایت می‌کنند». با وجود اتهام زنی های گسترده آمریکایی ها علیه دمشق در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی، تاکنون واشنگتن حاضر به ارائه مدارک و مستندات خود که حاکی از آمادگی دمشق برای استفاده از تسلیحات شیمیایی باشد، نشده است.

آمریکا با گذشت بیش از دو سال از تشکیل ائتلاف نمایشی ضد داعش در سوریه تاکنون نه تنها به نتیجه مورد دلخواه خود نرسیده است، بلکه دستاوردهای تکفیریهای تحت الحمایه آن دراین کشور در معرض تهدید جدی قرار گرفته است ایالات متحده آمریکا با گذشت بیش از دو سال از تشکیل ائتلاف نمایشی ضد داعش در سوریه و عراق، تاکنون نه تنها به نتیجه مورد دلخواه خود نرسیده است، بلکه دستاوردهای تکفیریهای تحت الحمایه خویش در این دو کشور به ویژه در سوریه را در معرض تهدید جدی می بیند. علاوه براین، سلسله پیشروی های گسترده نظامیان سوری و نیروهای مقاومت در جبهه های مختلف نبرد با تکفیریها همچنان ادامه دارد. درست به همین دلیل است که آمریکایی ها تصمیم گرفتند تا با طراحی سناریوی از پیش طراحی شده «بهانه سازی شیمیایی» مقدمات آغاز جنگ مستقیم علیه سوریه را کلید بزنند؛ درست مانند اقدامی که در سال ۲۰۰۳ علیه عراق صورت دادند. آمریکایی‌ها به خوبی می دانند که دولت سوریه تمامی ذخایر شیمیایی خود را به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی تحویل داده است؛ با این حال، با هدف پیاده سازی سناریوی شوم خود علیه دمشق، به این مسأله دامن می زنند.

در رابطه با تلاش ایالات متحده آمریکا برای آغاز جنگ مستقیم علیه دمشق، «عبدالباری عطوان» تحلیگر مشهور عرب در روزنامه «رأی الیوم» می نویسد: «آمریکایی ها چندی پیش با هدف قرار دادن جنگنده سوری در مرزهای سوریه و اردن و سرنگون کردن آن، تلاش کردند تا سوریه و همپیمانان آن از جمله روسیه را وارد یک نبرد نظامی مستقیم با خود کنند، با این حال خویشتن داری سوریه و همپیمانان آن موجب شد که واشنگتن در تحقق هدف خود ناکام بماند. از همین روی، اکنون آمریکایی ها مسأله تسلیحات شیمیایی را بار دیگر به میان کشیدند. در این میان، مقامات فرانسه و انگلیس در فاصله کوتاهی بر اتهامات واشنگتن به دمشق درخصوص تسلیحات شیمیایی صحه گذاشته و بدین سان از هرگونه تحرک نظامی احتمالی آمریکا علیه سوریه اعلام حمایت کردند».

از سوی دیگر، اتهام زنی واشنگتن به سوریه درحالی است که قرار است طی هفته آینده مذاکرات صلح سوری در شهر «آستانه» واقع در قزاقستان برگزار شود. اکنون این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چگونه رویکردهای نظامی و تحرکات مشکوک و توطئه آمیز ایالات متحده آمریکا در سوریه به عنوان حامی معارضان، با شعارهای پرطمطراق مقامات واشنگتن مبنی بر لزوم حل و فصل سیاسی بحران سوریه، همخوانی دارد؟ اینگونه به نظر می رسد که آمریکایی ها در آستانه برگزاری مذاکرات صلح سوری با اتخاذ رویکرد نظامی گری به دنبال به شکست کشاندن این مذاکرات هستند و یا درصددند تا برای معارضان تحت الحمایه خود در این دور از مذاکرات، از دولت دمشق امتیازگیری کنند. پُر واضح است که تحرکات نظامی آمریکایی ها در سوریه نه تنها هیچ کمکی به موفقیت نشست صلح در شهر آستانه قزاقستان نمی کند، بلکه بحران سوریه را بیش از پیش پیچیده می سازد.

دولت سوریه بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی داشته است؛ این سازمان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ رسما اعلام کرد که آخرین محموله از تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نیز از این کشور خارج شده است آیا آمریکایی ها از تخلیه کامل زرادخانه شیمیایی دولت سوریه طی حدود سه سال پیش بی اطلاع هستند؟ پاسخ منفی است. پس از تشدید تهدید نظامی دولت سوریه توسط ایالات متحده آمریکا، دمشق در اقدامی هوشمندانه و برای جلوگیری از تکرار اتهام‌زنی‌ها علیه آن و همچنین ملغی شدن گزینه نظامی ایالات متحده، در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ معاهده خلع سلاح شیمیایی را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به امضا رساند. طبق اعلام رسمی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، دولت سوریه بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی برای تخلیه زرادخانه‌های شیمیایی خود داشته است. سرانجام این سازمان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ رسما اعلام کرد که آخرین محموله از تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نیز از این کشور خارج شده است. بنابراین آمریکایی ها هیچگاه نمی توانند ادعا کنند که از بیانیه رسمی سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سوریه بی اطلاع بوده اند.

برهمین‌اساس، پرواضح است که طرح ادعای استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی بر تخلیه زرادخانه شیمیایی دولت سوریه مُهر تأیید زدند، تنها با اغراض سیاسی صورت گرفته و این ادعا چیزی جز قطعه‌ای از یک پازل برای پیاده‌سازی سناریوی شوم تجاوز نظامی به سوریه نبوده است. نکته دیگر این است که حتی در صورت وجود تسلیحات شیمیایی در نزد دمشق، دولت سوریه به دلیل برتری کاملا محسوس بر تروریست‌های تکفیری در عرصه میدانی و همچنین برتری بر معارضان تحت‌الحمایه محور غربی ـ عربی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک، اساسا نیازی به استفاده از این تسلیحات در شرایط کنونی نداشته است.

آمریکا با متهم ساختن دمشق به آمادگی برای استفاده از تسلیحات شیمیایی این پیام را به تکفیریها مخابره کرده است که در صورت انجام حمله شیمیایی از سوی آنها، واشنگتن وارد عملیات نظامی مستقیم علیه دمشق می‌شود ایالات متحده آمریکا با متهم ساختن بدون سند و مدرک دولت دمشق به آمادگی برای استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، در واقع این پیام را به تروریست های تکفیری مستقر در سوریه مخابره کرده است که در صورت استفاده آنها از این تسلیحات، آمریکا حمله نظامی جدیدی را به سوریه ترتیب خواهد داد. درهمین ارتباط وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: «ادعاهای جدید آمریکا، دعوت از تروریست‌ها برای حملات شیمیایی جدید در سوریه است». برهمین اساس، می توان اینگونه نتیجه گرفت که آمریکایی ها به دنبال پیاده سازی سناریویی یورش نظامی مستقیم به فرودگاه «الشعیرات» در دیرالزور سوریه هستند؛ حمله ای که پس از استفاده تروریستها از تسلیحات شیمیایی در ادلب، علیه مواضع ارتش سوریه ترتیب داده شد.

از سوی دیگر، تحرکات مشکوک ایالات متحده آمریکا در سوریه در کنار اتهام زنی های بی اساس آن به دولت دمشق در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی، شائبه قصد و نیت آمریکایی ها برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه دمشق را بیش از پیش تقویت می کند. برهمین اساس، اخیرا هواپیماهای جاسوسی «P-۸A» آمریکا به صورت غیر عادی بر فراز سوریه به پرواز درآمدند. منابع آگاه در این خصوص گفته اند: «حرکت غیر عادی هواپیماهای جاسوسی آمریکا نشان می دهد که این کشور در حال فراهم کردن مقدمات پیاده سازی یک برنامه ازپیش تعیین شده است». این منابع اعلام کردند که حمله نظامی آمریکا به فرودگاه «الشعیرات» سوریه بعید نیست. در هر صورت، جای هیچ شکی وجود ندارد که در صورت عملیات نظامی آمریکایی ها علیه دمشق، این اقدام تجاوزکارانه با واکنش سخت و جدی همپیمانان سوریه از جمله ایران و روسیه مواجه خواهد شد. پیشتر نیز همپیمانان دمشق با صدور بیانیه ای اعلام کرده بودند که در مقابل حمله نظامی مستقیم جدید آمریکایی ها به سوریه سکوت نخواهند کرد.