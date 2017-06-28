۱۱ هزار نفر در مدارس غیردولتی استان زنجان در حال تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، علی بیات از استقبال خوب مردم استان زنجان از مدارس غیردولتی خبر داد و افزود: هم اکنون مدارس ابتدایی غیردولتی استان ، پاسخگوی سیل متقاضیان نیست و فضا برای سرمایه گذاری مردم در این بخش ازآموزش و پرورش باز است.

وی ادامه داد: با هدف بررسی مسایل اداری و آموزشی مدارس و مراکز غیردولتی، اولین گردهمایی قطب ۱ کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی استان در سال ۹۶ برگزار شد.

بیات با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در اداره مدارس گفت : بیش از ۱۱ هزار و ۲۳۳ نفر در ۹۱ مدرسه غیردولتی استان در حال تحصیل هستند .

بیات با اشاره به رشد تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی گفت : در مجموع بیش از ۷ درصد دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که نسبت به سال تحصیلی گذشته با افزایش نزدیک به ۱ درصدی روبرو بوده است.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان زنجان از استقبال خوب مردم از مدارس غیردولتی بویژه در دوره ابتدایی خبر داده افزود : مدارس ابتدایی غیردولتی استان پاسخگوی سیل مراجعه کنندگان به این مدارس نیست و به شدت نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مدارس هستیم.

بیات با اشاره به نامگذاری سال جدید گفت : در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک ، پرونده متقاضیان تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی بصورت الکترونیکی تشکیل خواهد شد که با اجرای این طرح صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه به عمل خواهد آمد.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان از تحصیل بیش از ۲۴ هزار دانش آموز در مدارس هیات امنایی خبرداد.

بیات با اشاره به ضرورت توسعه مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش گفت : بیش از ۲۴ هزار دانش آموز در ۷۴ مدرسه هیات امنایی استان زنجان مشغول به تحصیل هستند.

رییس اداره مدارس غیر دولتی استان از افزایش مشارکت مردم استان در مدارس خبر داد و گفت : استفاده از مشارکت فکری ، عاطفی ، مالی و ... اولیا در اداره مدرسه ، زمینه ساز رشد و توسعه کمی و کیفی وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان خواهد شد.

بیات با اشاره به ضرورت کیفیت بخشی فعالیت های آموزشی و پرورشی گفت : توسعه کیفی مدارس هیات امنایی به عنوان یکی از سیاست ای کاری اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش دنبال می شود و هدف اصلی ما در شرایط فعلی افزایش کیفیت ارائه خدمات آموزشی و پرروشی به دانش آموزان است.

وی مدارس هیات امنایی را یک شیوه مدیریت دانست و گفت : در این مدارس سعی می شود تا مدرسه با کمک و همفکری هیات امنا که اغلب از معتمدین ، خیرین و فرهیختگان هر منطقه و محل هستند اداره شود.