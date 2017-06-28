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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

مسابقات کاراته سبک‌های آزاد بانوان در لرستان برگزار می‌شود

مسابقات کاراته سبک‌های آزاد بانوان در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مسابقات کاراته سبک‌های آزاد بانوان با عنوان جام رمضان یادواره شهدای حمله تروریستی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات کاراته جام رمضان با عنوان «یادواره شهدای حمله تروریستی تهران»، ۸ و ۹ تیر ماه در همه رده های سنی و کمربند در بخش کومیته و با حضور تیم هایی از سراسر استان به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

افتتاحیه این دوره از مسابقات ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه و با حضور جمعی از مسئولین هیات کاراته استان خواهد بود.

در نخستین روز این مسابقات ۱۴۶ مبارز سبک های آزاد کاراته بانوان از شهرستان های خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، دورود و کوهدشت به مدت یک روز با هم به رقابت خواهند پرداخت. در روز جمعه ۹ تیر ماه نیز مسابقات سبک های آزاد مردان در بخش کومیته و سبک های کنترلی بانوان در دو بخش کاتا و کومیته ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4016348

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