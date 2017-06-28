به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات کاراته جام رمضان با عنوان «یادواره شهدای حمله تروریستی تهران»، ۸ و ۹ تیر ماه در همه رده های سنی و کمربند در بخش کومیته و با حضور تیم هایی از سراسر استان به میزبانی شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

افتتاحیه این دوره از مسابقات ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه و با حضور جمعی از مسئولین هیات کاراته استان خواهد بود.

در نخستین روز این مسابقات ۱۴۶ مبارز سبک های آزاد کاراته بانوان از شهرستان های خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، دورود و کوهدشت به مدت یک روز با هم به رقابت خواهند پرداخت. در روز جمعه ۹ تیر ماه نیز مسابقات سبک های آزاد مردان در بخش کومیته و سبک های کنترلی بانوان در دو بخش کاتا و کومیته ادامه خواهد یافت.