خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: وجود حیواناتی مانند سگ، گربه و موش در خیابان های شهرها، مشکل جدیدی نیست، اما افزایش تعداد آن ها در سال های اخیر در بسیاری از شهرهای استان تهران به خوبی احساس شده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم می کند.

شهرداری ها به عنوان متولی اصلی شهرها، همواره راه هایی را برای مقابله با این حیوانات در پیش گرفته اند که در آن راه ها هم نظر فعالان حقوق حیوانات تامین شود و هم بهداشت شهروندان و امنیت حرکت کودکان و بانوان در خیابان های شهرها به خطر نیفتد، البته این طرح ها در اغلب موارد با شکست مواجه شده است.

رباط کریم یکی از شهرهایی است که کم و بیش از این مساله رنج می برد و مقابله با تعداد رو به افزایش سگ ها و گربه ها در شهر، همواره یکی از مطالبات مردمی در این شهر بوده است.

از طرفی چندی پیش برخی شایعات و کلیپ هایی در فضای مجازی منتشر و در آن ها ادعا شده بود که اقدامات شهرداری رباط کریم با سگ های ول گرد خشونت آمیز است، به این دلیل به بررسی جوانب مختلف حضور این حیوانات در رباط کریم و نیز راهکارهای مقابله با آن ها پرداختیم.

هزینه عقیم سازی سگ ها صرف واکسینه کردن آن ها شود

محمد مهدی آرمانی، یکی از شهروندان حامی حیوانات در رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بسیاری از اوقات در مورد حمله حیوانات شهری به شهروندان اغراق می شود، اظهار داشت: این اغراق ها را برخی افراد با نیت های معلوم انجام می دهند تا پس از تحریک احساسات مردمی و تهییج شهروندان تصمیمات ستیزه جویانه در مورد حیوانات شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: به نظر من باید هزینه های عقیم سازی سگ ها را صرف واکسینه کردن این حیوانات کنیم تا نگرانی های شهروندان نیز برطرف شود.

هماهنگی شهرداری و شهروندان تنها راه مقابله با حیوانات ول گرد است

احمد رضا تاجیک، یک پزشک فعال در زمینه بهداشت عمومی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وجود حیواناتی مانند سگ های ول گرد در شهرها سبب ایجاد مشکلات بهداشتی فراوانی برای شهروندان است، که باید با فرهنگ سازی مناسب برای شهروندان در خصوص قرار دادن بسته های زباله خود در مکان های مناسب و همچنین بیرون گذاشتن زباله در ساعاتی که شهرداری ها اعلام کرده اند تا حدودی با این معضل بهداشتی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: تجربه به خوبی نشان داده است که اغلب طرح هایی مانند عقیم سازی، زنده گیری، کشتن سگ ها و دیگر طرح های اینچنینی با شکست مواجه می شود و راهی جز مدیریت مناسب منابع غذایی این حیوانات و هماهنگی شهروندان و شهرداری برای جمع آوری مناسب زباله ها، برای مقابله با تعداد رو به افزایش سگ ها و گربه ها در مناطق شهری وجود ندارد.

تاجیک افزود: ساماندهی مناطق انباشت زباله بسیار ساده است و با یک مدیریت منطقی و نیز هماهنگی مردمی، می توان اقدامات موثر و البته بدون خشونت در مقابل این حیوانات انجام داد، اصلاح سیستم دفع زباله و مراکز انباشت زباله علاوه بر اینکه باعث کاهش سگ های شهری می شود، در کاهش گربه های شهری و جوندگان موذی نظیر موش ها و حتی حشرات نیز موثر است.

رویه عملی شهرداری، زنده گیری و تحویل به مراکز نگهداری حیوانات بلا صاحب است

شهردار رباط کریم، نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهرداری رباط کریم هرگونه نقش و دخالتی در برخورد بی رحمانه با حیوانات را رد کرده و اعتقاد دارد باید بدون روش های بی رحمانه با این معضل مقابله کرد.

مسعود مختاری ادامه داد: البته برخورد با حیوانات موذی یا ول گرد صرفا تکلیف شهرداری ها نیست و امروزه به لحاظ تخصصی بودن حوزه های بهداشت و سلامت عمومی دستگاه هایی نظیر ادارات بهداشت ، محیط زیست و البته شهرداری ها در این زمینه دخیل بوده و نقش دارند که در این راستا شهرداری رباط کریم طبق مصوبات ستادی تحت عنوان مبارزه و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان که در فرمانداری مستقر است، اقدام لازم را به عمل آورده و می آورد.

حتی یک مورد مشابه از برخورد خشن با حیوانات در سطح شهر رباط کریم مشاهده نشده است وی ضمن رد برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص برخورد خشونت آمیز شهرداری رباط کریم با سگ ها و پخش کلیپی در این خصوص، در فضای مجازی، گفت: حتی یک مورد مشابه از برخورد خشن با حیوانات در سطح شهر رباط کریم مشاهده نشده و رویه عملی شهرداری به شکل زنده گیری و تحویل به مراکز نگهداری حیوانات بلا صاحب است.

مختاری اضافه کرد: شهرداری رباط کریم، همواره اهتمام ورزیده است تا این روش به صورت انسانی و با نظارت حامیان محیط زیست صورت گیرد و این که اشخاصی به دلایل شخصی و روحی و روانی و یا مقاصدی خاص جهت تخریب یا تشویش افکار عمومی اقدام به حیوان آزاری و تهیه فیلم کرده باشند بیشتر محتمل است.

وی تاکید کرد: شهرداری رباط کریم همواره در جهت نهادینه کردن تکریم حقوق حیوانات، افزایش تنوع گونه های زیستی و فرهنگ مهربانی با حیوانات در سطح شهر فعالیت کرده است و هرگونه اقدامی از این قبیل را شدیدا محکوم می کند.

در هرصورت باید با بررسی های دقیق و اجرای راهکارهای اصولی و علمی و به دور از هرگونه خشونت، فکری به حال تعداد حیواناتی مانند سگ ها و گربه ها در معابر شهری کنیم تا هم آسایش شهروندان برهم نخورد و هم این حیوانات مورد آزار و اذیت واقع نشوند.