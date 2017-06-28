مراکز غیرقانونی ترک اعتیاد در قائمشهر تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عشقی بعدازظهر چهارشنبه همزمان با هفته قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: دادسرای شهرستان قائم‌شهر متشکل از ۴ شعبه بازپرسی و ۶ شعبه دادیاری، دو وظیفه مهم مبارزه و مقابله با جرائم در حوزه‌های مختلف و پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دارد.

وی افزود: در مبازره با جرائم دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی جامعه و اجرای احکام قضایی را با تلاش ضابطین دستگاه قضایی انجام می‌دهد.

دادستان قائم‌شهر، تصریح کرد: در یک‌ساله ۱۳۹۵ درمجموع ۱۴ هزارو ۵۳۲ فقره پرونده در دادسرای قائم‌شهر تشکیل که از این تعداد ۱۴ هزارو ۸۸۸ پرونده مختومه شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۴.۷ درصد رشد داشته‌ایم.

وی با اشاره به برنامه‌های ابلاغی اداره کل دادگستری استان به شهرستان‌ها، عنوان کرد: این برنامه‌ها حول سه محور کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و پیگیری جلب‌های احکام مدنی استوار است.

عشقی از تشکیل کارگروه ویژه جلب‌ها در شهرستان خبر داد و افزود: این کارگروه مرکب از نیروی انتظامی و دادسرا است که با تشکیل جلسات ماهانه به‌صورت ویژه جلب‌ها را انجام می‌دهند.

دادستان قائم‌شهر، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۵ پنج هزارو ۲۹۴ پرونده به اجرای احکام کیفری وارد و ۵ هزارو ۲۹۸ پرونده مختومه شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ در ورودی پرونده‌ها ۹ درصد رشد و در خروجی آن‌ها ۸ درصد رشد داشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها بایستی دامنه فعالیت حوزه پیشگیری افزایش یابد و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی شهرستان در این حوزه همکاری کنند.

عشقی بابیان اینکه زندان قائم‌شهر زندان ۵ شهرستان قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه و سوادکوه شمالی و سیمرغ است، گفت: درمجموع ما ۸۷۴ زندانی داریم که سهم قائم‌شهر ۶۱۱، سوادکوه ۸۱، سوادکوه شمالی ۲۲، جویبار ۱۱۶ و سیمرغ ۴۴ نفر است که از این تعداد ۴۵ زندانی زن هستند.

دادستان قائم‌شهر از کشف ۷۰ هزار لیتر مشروبات الکلی و دستگیری چندین باند تهیه و توزیع، در سال ۱۳۹۵ خبر داد و افزود: در سه‌ماهه سال جاری ۱۵ لیتر انواع مشروبات الکلی با صدور دستورات قضایی کشف و ضبط شد.

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر گفت: در سال ۹۵ نیم تن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی و اداره اطلاعات کشف شد که این رقم در سه‌ماهه سال جاری ۲۰۰ کیلوگرم اعلام‌شده است.

عشقی به کشف جرائم دیگر اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۲۰ قبضه سلاح و در سه‌ماهه سال جاری ۳۲ قبضه سلاح که به‌طور عمده شکاری بوده‌اند کشف شد، همچنین در سال گذشته ۲۷ نفر اراذل‌واوباش دستگیر شدند که در سال جاری این تعداد به ۱۴ نفر رسیده است.

دادستان قائم‌شهرادامه داد: در سال گذشته ۵۲ نفر و در سه‌ماهه سال جاری ۲۷ نفر به جرم درگیری و چاقوکشی دستگیر شدند و همچنین در سال گذشته ۱۸ هزارو ۷۱۶ دستگاه ماهواره و در سال جاری ۲ هزارو ۵۸۸ مورد کشف و ضبط شد.

وی از وقوع ۸ فقره قتل عمد در سال گذشته خبر داد و افزود: همه این قتل‌ها کشف و قاتلین شناسایی شدند و از دو فقره قتلی که در سه‌ماهه سال جاری به وقوع پیوست یک مورد کشف، قاتل شناسایی و یک مورد دیگر در دست بررسی است.

عشقی در خصوص برگزاری انتخابات اخیر، اظهار داشت: در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری اقدامات خوبی در شهرستان انجام شد و جلسات متعددی با کاندیداها گذاشته شد و در روز انتخابات هم ۶۰ نفر از مخلین نظم انتخابات دستگیرو تا پایان انتخابات در بازداشت بسر بردند.

وی با اشاره به تشدید اجرای ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در قائم‌شهر، اظهار داشت: بر اساس این قانون نیروی انتظامی به‌محض برخورد با بدحجابی، بی‌حجابی و کشف حجاب، سگ گردانی و بلند کردن صدای نابهنجار از اتومبیل، خودرو را توقیف و افراد را تحویل دادسرا می‌دهد.

عشقی در پایان با تأکید بر پیشگیری از جرائم، خاطرنشان کرد: برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم، دادستانی قائم‌شهر اقدام به چاپ و توزیع بروشور و تراکت‌های آموزشی کرده و همچنین با حضور قضات در مقاطع مختلف مدارس شهرستان نسبت به آگاه‌سازی دانش آموزان اقدام کرده است.