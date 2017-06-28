به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گسترش بدافزار باجگیری در سراسر جهان موجب تعطیلی شرکتهایی در اکراین، انگلستان و اسپانیا شده است.
در همین ارتباط غول صنعت بیمه، لویدز لندن در گزارشی اعلام کرد: تجار اروپا تاثیرات منفی آهسته حملات سایبری را دست کم گرفتهاند و باید کاملا آماده از دست دادن مشتریان خود، افت قیمت سهام و دیگر عواقب احتمالی آن باشند.
براساس گزارش لویدز، ریسک حملات سایبری رو به افزایش است و تاثیرات آن به آرامی تجارتها را به آتش میکشد.
شرکتها، فرودگاهها و ادارات دولتی بزرگ در اوکراین درگیر حمله سایبری گستردهای شده اند که در عصر سهشنبه سراسر اروپا را در نوردید.
در اوکراین، ادارات دولتی، بانک مرکزی، یک شرکت هواپیماسازی دولتی، فرودگاه کییف و شبکه مترو همگی توسط هکرها مختل شدند.
در انگلستان یک شرکت تبلیغاتی، WWP، اعلام کرد سیستمهای این شرکت به علت حمله سایبری از کار افتادهاند، درحالیکه در هلند یک شرکت کشتیرانی تایید کرد پایانههای کامپیوتری این شرکت مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند.
بهنظر میرسد این ویروس یک باجافزار است؛ بدافزاری که باعث از کار افتادن سیستم کامپیوتر شده و سپس در خواست میکند برای رفع این مشکل مبلغی پول انتقال داده شود.
بانک مرکزی اوکراین در بیانیهای اعلام کرد: بانک ملی اوکراین قبلا در مورد حمله هکرهای خارجی به وبسایت برخی از بانکهای اوکراین هشدار داده بود.
مرسک، شرکت حمل و نقل و لجستیک دانمارکی با شعبههایی در سراسر دنیا اعلام کرد:چندین واحد و سایتهای تجاری این شرکت پس از حمله سایبری از کار افتادهاند.
غول نفتی روسیه رزنفت هم اعلام کرده که سرورهای این شرکت از یک حمله سایبری سنگین آسیب دیدهاند. این درحالیاست که این شرکت درگیر نزاع دادگاهی سختی با اتحادیه شرکتهای روسی، سیستما، میباشد.
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