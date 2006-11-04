عباس عليجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساري افزود: با موافقت اخذ شده از وزارت جهاد كشاورزي، شهرك كشاورزي با مساحت 25 هكتار و اعتبار 800 ميليون تومان براي آماده سازي و ساخت زيربنائي آن در روستاي نجار كلاء قديم اين شهرستان احداث مي شود كه جهاد كشاورزي مازندران زير ساخت آن را بايد آماده و برنامه ريزي كند.

وي خاطر نشان كرد: در حال اتمام برنامه هاي اداري براي ساخت شهرك‌هاي كشاورزي هستيم كه براي اجراي عمليات اجرايي آن برنامه داريم. به گفته عليجان زاده ، در اين شهرك تمام كارهاي مربوط به كشاورزي، كاشت ، برداشت و كارگاه‌ها و كارخانجات بسته بندي و در مجموع آنجه در رابطه با كشاورزي است در آن انجام مي شود.

عليجان زاده همچنين از احداث شهرك صنعتي در يكي از روستاهاي قائم شهر به مساحت 40 هكتار خبر داد.

