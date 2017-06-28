به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری ظهر چهارشنبه در نشست ارتقای برنامه های تحول نظام سلامت با اشاره به اینکه سکته بیشترین عامل مرگ و میر در کشور است، اظهار داشت: سکته های قلبی و مغزی بیشترین عامل مرگ و میر کشور است.

وی عنوان کرد: در کنار سکته بیماری های سرطان، بیماری های تنفسی و دیابت بیشترین عامل مرگ و میر در کشور هستند.

وی با اشاره به بکارگیری بیش از دو هزار کارشناس تغذیه و روان در مراکز جامع سلامت در شهرهای کشور، عنوان کرد: این کارشناسان نقش مهمی در بهبود وضعیت تغذیه افراد جامعه دارند.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ۱۵ هزار کارشناس مراقبت نیز در مراکز جامع سلامت شهری بکار گرفته شده است.

وی اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان به دنبال ارتقای سواد سلامت جامعه است تا از ابتلا خانواده ها به بیماری های مختلف جلوگیری کند.

وی بیان کرد: سلامت جامعه در گرو رعایت موارد بهداشتی است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اشاره به طرح تحول نظام سلامت، تاکید کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت هزینه های بیماران را کاهش داده است و کیفیت خدمات را افزایش داده است.