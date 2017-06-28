بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری در خصوص بمباران شیمیایی سردشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۹۴ طی دیدار با جمعی از شاعران کشور با اشاره به این فاجعه انسانی از سکوت مجامع بین المللی در برابر آن انتقاد کردند.

در این فیلم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بمباران شیمیایی سردشت بازخوانی می شود.

شهرستان سردشت دارای ۸۵۰ شهید است که ۱۱۸ شهید شیمیایی هستند و همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ جانباز در این شهر شناسایی شده که یک هزار و ۵۰۰ نفر از آنها به عنوان جانباز شیمیایی شناخته شده اند.

این شهرستان در ۷ تیر سال ۶۶ مورد اصابت چهار بمب شیمیایی رژیم بعث عراق به نقاط مختلف شهر مسکونی سردشت و بمب های دیگری به مناطق مسکونی در روستاهای شهرستان قرار گرفت.

شهرستان سردشت با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی و هم مرز با اقلیم کردستان عراق قرار دارد.