۶ هزار انشعاب غیرمجاز آب در اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاک نژاد عصر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تصریح کرد: یکی از دلایل پرت آب در شبکه انشعابات غیرمجاز است.

وی افزود: پرت آب در شبکه از ۲۷.۳ درصد در سال ۹۴ به ۲۶.۲ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته و با این وجود تداوم کاهش دنبال می‌شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان اردبیل تأکید کرد: دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه آبی در استان وجود دارد که قدمتی بالاتر از ۴۰ سال و در خود اردبیل بیش از ۵۵ سال دارند.

به گفته خاک نژاد تنها منبع اصلاح شبکه در سال گذشته اسناد خزانه بوده و حتی اصلاح هزار کیلومتر از شبکه آبی برای ممانعت از پرت آب به اعتبار کلان نیاز دارد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت دو پروژه فاضلاب بیله سوار و پارس‌آباد افزود: پروژه فاضلاب بیله سوار در سال ۸۳ آغاز شده و زمان اتمام آن ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان اردبیل با اشاره به پوشش جمعیت شهرستان در این پروژه اضافه کرد: تاکنون ۳۷ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خاک نژاد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در صورت تخصیص می‌تواند از فاضلاب بیله سوار در دهه فجر امسال بهره‌برداری کرد.

وی پروژه دیگر را فاضلاب پارس‌آباد عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز از سال ۸۶ آغاز شده و زمان اتمام آن ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

به گفته مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان جمعیت تحت پوشش پروژه ۲۰۷ هزار نفر بوده و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خاک نژاد اعتبار هزینه شده را ۱۰۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ۱۰۰ میلیارد ریال است.