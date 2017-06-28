  1. استانها
  2. تهران
۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

رئیس هیئت سوارکاری شهریار:

اولین رویداد «پرش» با اسب شهریار برگزار می شود

اولین رویداد «پرش» با اسب شهریار برگزار می شود

شهریار- رئیس هیئت سوارکاری شهریار گفت: اولین رویداد «پرش» با اسب شهریار برگزار می شود.

رضا خلج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که اولین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری شهرستان شهریار روز پنجشنبه ۸ تیرماه برگزار می شود، افزود: هیات سوارکاری شهریار از سال ۹۳ با مسئولیت بنده تشکیل شد و ما در ابتدا به شناسایی باشگاه ها و اسب های شهریار پرداختیم و اکنون ۵ باشگاه ثبت شده در سطح شهرستان داریم و تعدادی باشگاه نیز در حال دریافت مجوز هستند.

وی با بیان این که پیشرفت شهرستان شهریار در قالب مسابقات «کورس» ، «پرش» و «استقامت» قابل توجه بوده است، گفت: اگر باشگاه ها مجوز گرفته و مردم به این ورزش جذب شوند، سبب اشتغال زایی و توسعه این ورزش در شهرستان خواهد بود، ما قهرمان استان تهران در این شهرستان داریم.

رئیس هیئت سوارکاری شهریار افزود: این اولین بار است که مسابقات سوارکاری در شهرستان شهریار و تحت نظر هیات سوارکاری این شهرستان برگزار می شود، این مسابقات در رده های نونهالان، اسب مبتدی ، سوار مبتدی ، رده «ئی» و اسب ایرانی (۱۱۰ سانتی متر) با یک «باراژ» برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در احمدآباد مستوفی، بلوار ابوالقاسم، میدان پارسا، کوچه بابک، کوچه الوند، برگزار خواهد شد و علاقمندان از طریق سایت هیأت به ثبت نام پرداخته اند.

رئیس هیئت سوارکاری شهریار گفت: ساعت بازدید از مسیر این مسابقات نیز ساعت ۹:۰۰ صبح است.

کد مطلب 4016565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها