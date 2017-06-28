وزیر کشور از بازار تاریخی تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی همراه با استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید از تیمچه ها، دالان ها و سراهای مختلف بازار قدیمی تبریز، با اصناف و بازاریان گفت وگو کرد و در جریان مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی این بازار قرار گرفت.

وی در این بازدید از بازار کفاشان، تیمچه مظفریه، بازار زرگران، مساجد و سایر بخش های مختلف و صنوف گوناگون بازار تبریز بازدید کرد.

بازار تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده ایران و قارهٔ آسیا است که یک کیلومتر مربع وسعت دارد و در مرداد سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.