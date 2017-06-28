  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

وزیر کشور از بازار تاریخی تبریز بازدید کرد

وزیر کشور از بازار تاریخی تبریز بازدید کرد

تبریز- وزیر کشور روز چهارشنبه از بازار تاریخی و مسقف تبریز بازدید کرد و در جریان چگونگی داد و ستد در بزرگترین بازار مسقف جهان و مسایل و مشکلات آن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی همراه با استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید از تیمچه ها، دالان ها و سراهای مختلف بازار قدیمی تبریز، با اصناف و بازاریان گفت وگو کرد و در جریان مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی این بازار قرار گرفت.

وی در این بازدید از بازار کفاشان، تیمچه مظفریه، بازار زرگران، مساجد و سایر بخش های مختلف و صنوف گوناگون بازار تبریز بازدید کرد.

بازار تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده ایران و قارهٔ آسیا است که یک کیلومتر مربع وسعت دارد و در مرداد سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4016577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها