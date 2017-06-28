واکسن چسبی آنفلوانزا به بازار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد واکسن چسبی آنفلوانزا با میکروسوزن های حل کننده، شیوه ای ایمن و موثر باشد.

این چسب دارای ۱۰۰ سوزن ریز جامد، محلول در آب و بدون درد است که به قدرکافی برای نفوذ در پوست بلند است. به گفته محققان، این شیوه کاملا بدون درد و جایگزین مناسب تری برای واکسن فعلی آنفولانزاست.

در آزمایش‌های انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه اموری و موسسه تکنولوژی جورجیا آمریکا، ۱۰۰ فرد بالغ به چهار گروه تقسیم شدند.

سه گروه به شیوه نوار چسبی و یک گروه به روش مرسوم تزریقی واکسینه شدند. در هر دو مورد، افراد واکسینه شده حداقل به مدت ۶ ماه به شکلی یکسان در برابر آنفلوانزا مصونیت یافتند.

دکتر «رادریک پتیگرو» سرپرست تیم تحقیق، در این مورد می گوید: در برخی موارد، برخی بیماران به صورت موضعی به چسب واکنش پوستی نشان دادند که شامل قرمزی و خارش خفیف بود که البته بعد از دو تا سه روز برطرف شد.

واکسن آنفلوانزا جدید به پوست چسبانده شده و بعد از چند دقیقه از طریق سوزن های ریز جذب می شود و فرد می تواند چسب را برداشته و بیرون اندازد.

اگرچه واکسینه شدن تزریقی هم چندان دشوار نیست، اما سهولت به مراتب بیشتر و هزینه به مراتب کمتر روش جدید می‌تواند باعث استفاده گسترده‌تر از این واکسن شود.