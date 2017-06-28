افزایش شمار تلفات وبا در یمن/ موارد ابتلا ۴ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بیانیه ۳ تیر سازمان بهداشت جهانی، «در حال حاضر ما با بدترین شکل شیوع وبا در جهان مواجه هستیم.»

در برخی موارد خاص، وبا می تواند موجب کمبود شدید آب بدن به دلیل اسهال و استفراغ شود.

سازمان یونیسف در بیانیه ای اعلام کرده است: «شیوع غیرعادی بیماری تقریبا در تمام مناطق درگیر جنگ تنها در عرض چند ماه گسترش پیدا کرده است. یک چهارم فوتی ها، کودکان هستند و آمار مرگ و میر در حال افزایش است.»

در اواسط خردادماه مقامات یونیسف اعلام کردند موارد ابتلا در اواخر تیرماه ۴ برابر شده و به ۳۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

در حال حاضر مقامات مسئول در تلاش برای توقف شیوع بیشتر این بیماری هستند.

جنگ داخلی کشور موجب شده بیش از ۱۴ میلیون نفر دسترسی منظم به آب تمیز آشامیدنی نداشته باشند که همین مسئله موجب شیوع بیماری شده است. زمانی که فرد آب یا غذای آلوده به باکتری Vibrio cholera را مصرف می کند عفونتی در روده هایش ایجاد می شود.

نشانه های شدید وبا عبارتند از اسهال آبی، استفراغ، ضربان قلب سریع، از بین رفتن قدرت کشسانی پوست، فشار خون پایین، تشنگی، گرفتگی عضلانی، بی حسی یا تحریک پذیری.