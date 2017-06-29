ورود خودرو به استان گیلان ۱۴۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح تابستانی در استان گیلان، اظهار کرد: از ابتدای طرح تابستانی تاکنون ۳۹۹ هزار و ۸۷۰ خودرو وارد استان شده اند.

وی با بیان اینکه این آمار از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان اعلام شده است، افزود: مقایسه این آمار با مدت مشابه در سال گذشته نشان دهنده افزایش ۱۴۱ درصدی ورود خودرو به استان است.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به تعداد تصادف در شش روز گذشته در استان، گفت: در این مدت متاسفانه ۱۳۱ تصادف در استان رخ داده که هفت نفر جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: از این تعداد پنج نفر از افراد بومی بوده و دو نفر از فوت شدگان از افراد غیر بومی استان هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: پلیس راه گیلان در ایام اجرای طرح تابستانی در راستای ارائه تلاش همه جانبه ای در راستای هر چه بهتر ارائه خدمات به هموطنان و هم استانی ها در عرصه ترافیک جاده ای انجام داده و تشدید اقدامات کنترلی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس پلیس راه گیلان ضمن آرزوی سفری خوب برای همه مسافران عزیز از تمامی مسافران خواست تا زمان برگشت خود را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند.