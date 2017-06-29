تحریم های جدید علیه قطر در راه است/شرکای تجاری اهرم فشار شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «عمر غباش» سفیر امارات متحده عربی در روسیه گفت: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال بررسی تحریم های جدید اقتصادی علیه قطر هستند و شرکای تجاری آنها باید بین همکاری با «دوحه» و ما یکی را انتخاب کنند.

وی تصریح کرد، اعمال تحریم های اقتصادی جدید علیه قطر وجود دارد که در حال حاضر به دنبال بررسی آنها هستیم تا اعمال کنیم.

«غباش» گفت: یکی از تحریم های احتمالی آن است که شرایطی را برای شرکای تجاری خود اعمال می کنیم که بین قطر و ما، یک انتخاب بازرگانی داشته باشند.

سفیر امارات خاطر نشان کرد، اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس تنها تحریمی است که قابل دسترس نیست.

عربستان سعودی، ۱۳ شرط برای قطر بمنظور پایان دادن به تحریم های این کشور لحاظ کرده است و به گفته وزیر امورخارجه قطر، این مطالبات باید واقع گرایانه باشند؛ اما با توجه به شرایط ذکر شده در آنها، غیرقابل قبول هستند.