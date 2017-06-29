گندم تولیدی در زنجان ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن کاهش دارد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: گندم تولیدی دراستان زنجان امسال حدود ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن کاهش دارد.

وی اظهار کرد: یخ زدگی و کاهش بارندگی پاییزه از عامل مهم در کاهش تولید گندم در استان زنجان بوده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به تاخیر در زمان خرید گندم در استان زنجان اشاره کردو گفت: به دلیل بارندگی کم پاییزه و بادهای گرم بهاره گندم های زنجان دیرتر از موعد طلایی می شوند.

منصوری تاکید کرد: امسال مقررشده بود خرید گندم ازاواخر خرداد ماه آغاز شود ولی این کار ازنیمه ودهه سوم تیرماه آغاز خواهدشد.

وی یاد آورشد: هم اکنون استان زنجان ۲۲۰ هزارتن ذخیره گندم مازاد داردو امسال پیش بینی ما ۲۱۰ هزار تن است و در مجموع ۴۳۰ هزار تن می شود و کل مصرف استان زنجان ۱۰۰ هزار تن است و ۱۳۰ هزار تن مازاد داریم.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه گندم تولیدی در استان بسیار با کیفیت بوده است و کیفیت این محصول نسبت به سال گذشته بهتر شده است.