۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

گندم تولیدی در زنجان ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن کاهش دارد

زنجان- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به وضعیت تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: گندم تولیدی در این استان امسال حدود ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن کاهش دارد.

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: گندم تولیدی دراستان زنجان امسال حدود  ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن کاهش دارد.

وی اظهار کرد: یخ زدگی و کاهش بارندگی پاییزه از عامل مهم در کاهش تولید گندم در استان زنجان بوده است. 

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به تاخیر  در زمان خرید گندم در استان زنجان اشاره کردو گفت: به دلیل بارندگی کم پاییزه و بادهای گرم بهاره گندم های زنجان دیرتر از موعد طلایی می شوند. 

منصوری تاکید کرد: امسال  مقررشده بود خرید گندم  ازاواخر خرداد ماه آغاز شود ولی این کار ازنیمه ودهه سوم تیرماه آغاز خواهدشد. 

وی یاد آورشد: هم اکنون استان زنجان ۲۲۰ هزارتن ذخیره گندم مازاد داردو امسال پیش بینی ما ۲۱۰ هزار تن است و در مجموع ۴۳۰ هزار تن می شود و کل مصرف استان زنجان ۱۰۰ هزار تن است و ۱۳۰ هزار تن مازاد داریم. 

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه گندم تولیدی در استان بسیار با کیفیت بوده است و کیفیت این محصول نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

