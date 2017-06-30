گزارش عملکرد ۱۰۰ مبلغ اعزامی به تویسرکان در سامانه «سجام» ثبت شد

محمد موسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی فراخوان اعلام شده به مبلغین و مبلغات اعزامی برای ثبت گزارش عملکرد ماه مبارک رمضان در سامانه «سجام»، تمام گزارش‌های واصله در این سامانه ثبت شد.

مسئول اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: این گزارش‌ها شامل تعداد نمازهای اقامه شده به جماعت، تعداد سخنرانی، برگزاری جلسات روخوانی و تفسیر قرآن کریم و گفتمانهای دینی و غیره است.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین از انجام ۲ هزار و ۸۱۳ مورد سخنرانی مذهبی ویژه ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این تعداد سخنرانی مذهبی به همت ۷۵ مبلغ بومی شامل ائمه جماعات مساجد شهر و روستا و روحانیان مستقر، بومی، طرح هجرت و شبکه تبلیغ شهرستان تویسرکان در ۳شهر، ۲ بخش، ۷ دهستان و ۷۰ روستای تابعه ویژه مبارک رمضان انجام شد.

وی گفت: ۲۵ مبلغ اعزامی از دفترتبلیغات اسلامی و طرح هجرت شهر قم، سازمان اوقاف و امور خیریه و روحانیان دعوتی توسط هیئات مذهبی تویسرکان این برنامه ها اجرا کردند.

وی با بیان اینکه در مجموع۱۰۰ مبلغ مقیم و غیرمقیم در مبارک رمضان توسط واحد اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند، افزود: مبلغان اعزامی در مجموع ۲۸۱۳ مورد سخنرانی مذهبی در ۱۰۰ مسجد و محفل دینی در شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه بخش های قلقلرود و مرکزی در ۳ نوبت صبح، ظهر و عصر برگزار کردند.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی تویسرکان برگزاری نشست های پرسش و پاسخ به شکل چهره به چهره، تشکیل حلقه های معرفت، سخنرانی مذهبی و اجرای گفتمان های دینی ماه رمضان را از دیگر فعالیت های مبلغان اعزامی برشمرد.

وی همچنین از انجام ۳۰۰۰ نفر روز تبلیغ دینی ویژه ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

محمد موسی جوکار با بیان اینکه فعالیت های مبلغان و مبلغات ویژه ماه رمضان سال جاری نسبت به اعزام مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت، افزود: این تعداد از روحانیان شامل روحانیان شبکه تبلیغ، ائمه جماعات مساجد، روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، طلاب واجدالشرایط مدرسه علمیه شیخ علیخانی و خواهران طلبه مدرسه علمیه کوثر تویسرکان بودند که در مساجد و محافل دینی شهر و روستا به تبیین معارف دینی پرداختند.