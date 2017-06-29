پارسا با شکست آسمانی راهی دور سوم شد/دومین پیروزی برای حسینی

به گزارش خبرنگار مهر،در ادامه ششمین روز از بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان طیبه پارسا در وزن ۵۷- کیلوگرم بعد از برتری ۲۳ بر ۳ مقابل «باناسا» از ساحل عاج در دومین مبارزه و در پیکار با «راحله آسمانی» تکواندوکار ایرانی تیم ملی بلژیک با نتیجه ۱۶ بر ۱۳صاحب پیروزی شد.وی دور سوم به دیدار «پاتریکجا آدامکیوسز» از لهستان می رود.

وقت اول این مبارزه با وجود آنکه اولین امیتاز را نماینده کشورمان کسب کرد ۳ بر یک به سود آسمانی تمام شد. وقت دوم پارسا تلاش زیادی برای جبران امتیازات از دست رفته کرد ولی آسمانی با تجربه تر بود و ۸ بر ۵ نتیجه را به سود خود حفظ کرد.نماینده کشورمان در وقت سوم عملکرد متفاوتی را به نمایش گذاشت و در حالی که ۱۲ بر ۶ نتیجه را واگذار کرده بود، در پایان ۱۶بر ۱۳

میرهاشم حسینی در وزن ۶۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، در اولین پیکار «عمر حجامی» نماینده مراکش را ۲۵ بر ۵ شکست داده و ادامه هم «لجاندرو چانگ» از آمریکا را 21 بر 10 از پیش رو برداشت و راهی دور سوم شد. حسینی در سومین مبارزه خود نماینده ترکیه را پیش رو دارد.

از تیم ۱۴ نفره اعزامی ایران، تا کنون، ۱۱ تکواندوکار به دیدار رقبای خود رفته اند که آرمین هادی پور به نشان نقره و مسعود حجی زواره هم به نشان برنز دست یافته اند. زهرا پوراسماعیل، اکرم خدابنده، فرزان عاشورزاده، ناهید کیانی، ملکیا میرحسینی، سعید رجبی، سجاد مردانی و ابوالفضل یعقوبی هم از دور رقابتها حذف شده اند.

پرونده این دوره از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان عصر جمعه نهم تیرماه در موجوی کره جنوبی بسته خواهد شد.