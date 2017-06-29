به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تصادفات رانندگی دشمن خاموش است و ضروری است به منظور کاهش آن هم در راستای ایمنسازی جادهها و هم آموزش فرهنگ رانندگی اقدام کرد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد در تصادفات جادهای اردبیل بیشتر عوامل انسانی دخیل بوده اما ایمنی جاده نیز تأثیرگذار است.
رئیس پلیسراه استان تأکید کرد: بر همین اساس برای کاهش تصادفات رانندگی ارتقا سیستمهای کنترل ترافیک، آموزش خود مدیریتی رانندگان و توجه به ایمنسازی راهها ضروری است.
فتاحی با اذعان به اینکه در سالهای اخیر با بهبود فرهنگ رانندگی، شاهد کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی استان هستیم، اضافه کرد: با این وجود همچنان ارتقا ایمنی محورها و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی توصیه میشود.
وی تأکید کرد: در موضوع فرهنگسازی رانندگی صحیح نیز ضروری است رعایت قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته و رانندگان با دقت و تمرکز به علائم نصب شده در جاده رانندگی کنند.
رئیس پلیسراه استان متذکر شد: رانندگی یک امتیاز اجتماعی است و با رانندهای که از این امتیاز استفاده صحیحی ندارد بیشک برخورد میشود.
نظر شما