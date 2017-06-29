۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

با هدف کاهش تصادفات؛

سیستم‌های کنترل تخلفات در جاده‌های اردبیل ارتقا یابد

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: ضروری است با هدف کاهش تصادفات سیستم‌های کنترل تخلفات در محورهای مواصلاتی استان ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تصادفات رانندگی دشمن خاموش است و ضروری است به منظور کاهش آن هم در راستای ایمن‌سازی جاده‌ها و هم آموزش فرهنگ رانندگی اقدام کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در تصادفات جاده‌ای اردبیل بیشتر عوامل انسانی دخیل بوده اما ایمنی جاده نیز تأثیرگذار است.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: بر همین اساس برای کاهش تصادفات رانندگی ارتقا سیستم‌های کنترل ترافیک، آموزش خود مدیریتی رانندگان و توجه به ایمن‌سازی راه‌ها ضروری است.

فتاحی با اذعان به اینکه در سال‌های اخیر با بهبود فرهنگ رانندگی، شاهد کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی استان هستیم، اضافه کرد: با این وجود همچنان ارتقا ایمنی محورها و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی توصیه می‌شود.

وی تأکید کرد: در موضوع فرهنگ‌سازی رانندگی صحیح نیز ضروری است رعایت قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته و رانندگان با دقت و تمرکز به علائم نصب شده در جاده رانندگی کنند.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: رانندگی یک امتیاز اجتماعی است و  با راننده‌ای که از این امتیاز استفاده صحیحی ندارد بی‌شک برخورد می‌شود.

محمد میرزایی ناطق

