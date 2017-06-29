محمود فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال زارعی جاری بیش از ۱۱۰ هزار تن گندم و ۱۵هزار تن جو در شهرستان رزن برداشت خواهد شد، گفت: این میزان برداشت نسبت به سال گذشته کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم در شهرستان رزن تولید شد، یادآور شد: از این میزان ۱۱۴ هزار تن گندم و ۲۱ هزار تن جو توسط شبکه تعاون روستایی از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی رزن عنوان کرد: در سال گذشته ۱۳ مرکز برای خرید گندم کشاورزان در نظر گرفته شده بود که امسال پیش بینی می شود در راستای تسهیل در خرید و فروش تعداد این مراکز افزایش یابد.

فتحی با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۵ و۹۶ بیش از ۹۴ هزار هکتار غلات در شهرستان رزن کشت شده است، افزود: از این‌ میزان ۷۵ هزار هکتار گندم دیم، ۲۸۰۰ هکتار جو دیم و ۱۴ هزار هکتار گندم آبی و ۳۰۰۰ هکتار جو آبی است.

محمود فتحی با بیان اینکه بیشتر محصولات تولید شده در شهرستان رزن به صورت دیم کشت شده است و کاهش نزولات آسمانی در کاهش تولید عملکرد مستقیم دارد، ادامه داد: عدم بارندگی مناسب در پاییز سال ۹۵، عدم پراکنش مناسب بارندگی و سرمازدگی شدید محصولات به خصوص جو آبی و کلزا و بارش تگرگ بهاری که در فروردین و اردیبهشت ماه رخ داد در کاهش تولیدات محصولات کشاورزی شهرستان رزن نقش داشته است.

وی یادآور شد: روند برداشت غلات در شهرستان رزن به علت وسعت این شهرستان و اقلیم خاص آن از اوایل تیر ماه آغاز و تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت.