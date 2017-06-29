  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند:

بیش از ۳۰۰۰موقوفه در شهرستان بیرجند ثبت شد

بیش از ۳۰۰۰موقوفه در شهرستان بیرجند ثبت شد

بیرجند- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند از ثبت سه هزار و ۴۵۸ موقوفه در سامانه اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قاصری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون سه هزار  و ۴۵۸ موقوفه در بیرجند ثبت شده است.

وی ادامه داد: این موقوفات شامل دو هزار و  ۶۰۲ موقوفه متصرفی، ۸۱۸ موقوفه انتفاعی شامل ۵۹۹ مسجد و ۱۹۲ حسینیه و ۳۸ موقوفه غیر متصرفی است.

حجت الاسلام قاصری وقف سه فنجان آب به همراه یک قطعه زمین مشجر در بهلگرد جهت اطعام و عزاداری امام حسین (ع) در روز تاسوعا در مسجد روستای بهلگرد را از جمله موقوفه های سال جاری عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین طی سال جاری ۴۵ دقیقه آب از روستای خوشینه علیا به انضمام سه قطعه خید جهت صرف و خرج حرم امام رضا(ع)، صرف خرج حرم حضرت ابوالفضل (ع) و جهت ساخت و ساز حرم مطهر امامزادگان باقریه (ع) وقف‌شده است.

حجت الاسلام قاصری با بیان اینکه شهرستان بیرجند دارای مردمانی متدین و شریف است، گفت: عمده نیت واقف های این شهرستان در بخش های مختلف ازجمله عزاداری سیدالشهدا (ع) و امور فقرایی، اکرام و اطعام است.

بنا به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند موقوفه های این شهرستان دارای بیش از پنج هزار رقبه است.

وی بیان کرد: طی ایام سال بازدید های مستمر  از موقوفه ها انجام می شود تا مستاجرها در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند.

کد مطلب 4016757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها