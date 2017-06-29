بیش از ۳۰۰۰موقوفه در شهرستان بیرجند ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قاصری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۴۵۸ موقوفه در بیرجند ثبت شده است.

وی ادامه داد: این موقوفات شامل دو هزار و ۶۰۲ موقوفه متصرفی، ۸۱۸ موقوفه انتفاعی شامل ۵۹۹ مسجد و ۱۹۲ حسینیه و ۳۸ موقوفه غیر متصرفی است.

حجت الاسلام قاصری وقف سه فنجان آب به همراه یک قطعه زمین مشجر در بهلگرد جهت اطعام و عزاداری امام حسین (ع) در روز تاسوعا در مسجد روستای بهلگرد را از جمله موقوفه های سال جاری عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین طی سال جاری ۴۵ دقیقه آب از روستای خوشینه علیا به انضمام سه قطعه خید جهت صرف و خرج حرم امام رضا(ع)، صرف خرج حرم حضرت ابوالفضل (ع) و جهت ساخت و ساز حرم مطهر امامزادگان باقریه (ع) وقف‌شده است.

حجت الاسلام قاصری با بیان اینکه شهرستان بیرجند دارای مردمانی متدین و شریف است، گفت: عمده نیت واقف های این شهرستان در بخش های مختلف ازجمله عزاداری سیدالشهدا (ع) و امور فقرایی، اکرام و اطعام است.

بنا به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند موقوفه های این شهرستان دارای بیش از پنج هزار رقبه است.

وی بیان کرد: طی ایام سال بازدید های مستمر از موقوفه ها انجام می شود تا مستاجرها در انجام وظایف خود کوتاهی نکنند.