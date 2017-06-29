۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

در غرب تهران برگزار شد؛

کارگاه آموزشی کسب مهارت های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار

رئیس اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ از برگزاری کارگاه آموزشی کسب مهارت های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه یوسلیانی رئیس اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی های بانوان سرپرست خانوار در خصوص نحوه صحیح زندگی و مقابله با اضطراب های محیطی، کارگاه آموزشی با عنوان کسب مهارت های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ برگزار شد .

یوسلیانی در این خصوص افزود: در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناس حوزه مشاوره خانواده برگزار شده، به مواردی از جمله؛ علل افسردگی و نحوه پیشگیری از آن در بانوان، ایجاد نشاط و انگیزه و امید به زندگی در بین بانوان، روش های صحیح غلبه بر خشم در بانوان و ... اشاره شد .

