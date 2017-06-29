کارگاه آموزشی کسب مهارت های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه یوسلیانی رئیس اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی های بانوان سرپرست خانوار در خصوص نحوه صحیح زندگی و مقابله با اضطراب های محیطی، کارگاه آموزشی با عنوان کسب مهارت های زندگی ویژه بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ برگزار شد .

یوسلیانی در این خصوص افزود: در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناس حوزه مشاوره خانواده برگزار شده، به مواردی از جمله؛ علل افسردگی و نحوه پیشگیری از آن در بانوان، ایجاد نشاط و انگیزه و امید به زندگی در بین بانوان، روش های صحیح غلبه بر خشم در بانوان و ... اشاره شد .