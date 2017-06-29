به گزارش خبرنگار مهر، به منظور هماهنگی و تبیین وظایف و مسئولیست های شرکت‌های تعاونی دهیاریهای استان در عرصه‌های اقتصادی، جلسه ای در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد.

کریم حبیبی انبوهی در این جلسه گفت: شرکتهای تعاونی به منظور هم افزایی توان دهیاریها و استفاده از ظرفیتهای این بخش و انجام وظایفی که در اساسنامه شرکتها پیش بینی شده فعالیت می کنند که اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و طرحهای اقتصادی و درآمدزا از جمله این اقدامات است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها افزود: ورود شرکت‌های تعاونی به طرح‌های عمرانی روستایی منجر به شکستن انحصار دراجرای پروژه‌های عمرانی شده و شرکتهای تعاونی دهیاریها دو هدف عمده ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت را در اجرای پروژه های عمرانی دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: تاکنون این مسئولیت ها بخوبی انجام شده به نحوی که کیفیت اجرای پروژه های تعاونیها به مراتب بالاتر از بخشهای دیگر و هزینه های اجرا نیز کمتر شده است.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: روستاها کانون اصلی تولید و بستر اصلی اقتصاد مقاومتی و نیز مسیر حرکت جامعه به رشد و توسعه هستند لذا شرکتهای تعاونی باید با شناسایی ظرفیتهای اقتصادی روستاها و معرفی طرحهای اقتصادی و درآمد زا، زمینه تحقق شعار امسال را فراهم کنند.

در این جلسه مقرر شد هر یک از شرکتهای تعاونی ضمن مطالعه و بررسی توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی بخشهای مربوطه، نسبت به معرفی یک یا چند طرح اقتصادی و درآمد زا به دفتر امور روستایی اقدام کنند.

در استان قزوین ۲۳ شرکت تعاونی دهیاری ها که متشکل از دهیاریهای بخشهای مختلف استان هستند فعالیت می کنند که برخی از آنها در سالهای گذشته رتبه های برتر کشوری را کسب کرده اند.