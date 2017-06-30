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۹ تیر ۱۳۹۶، ۷:۵۴

معاون رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان:

جهاد کشاورزی به متقاضیان اعتبارات بلاعوض پرداخت می کند

جهاد کشاورزی به متقاضیان اعتبارات بلاعوض پرداخت می کند

سنندج- معاون رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از اعطای اعتبارات بلاعوض به کشاورزان برای استفاده از تجهیزات آبیاری مدرن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی کردستان، محمد نافع علایی نیا گفت: جهاد کشاورزی، به ازای هر یک هکتار اجرای آبیاری بارانی پنج میلیون تومان و برای اجرای آبیاری های موضعی شامل قطره ای و تَیپ، هفت میلیون تومان اعتبارات بلا عوض پرداخت می کند.

وی عنوان کرد: شرایط استفاده ازاین تسهیلات، داشتن پروانه  معتبر بهره برداری از منابع آبی(چشمه، قنات، چاه، آبهای سطحی) و دارا بودن سند مالکیت زمین است که در صورت مشاع بودن رضایت نامه محضری دیگر افراد ذی سهم نیز لازم است.

وی اضافه کرد: خشکسالی سال های اخیر و اهمیت حفاظت از منابع آبی، برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری مناسب از آب را بر همگان آشکار ساخته است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز یادآورشد: شهرستان سقز دارای سطحی حدود پنج هزار هکتار آبیاری نوین است و این سطح را با مشارکت روستاییان درراستای استفاده بهینه از آب باید افزایش دهیم.

کد مطلب 4016784

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