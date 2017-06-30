جهاد کشاورزی به متقاضیان اعتبارات بلاعوض پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی کردستان، محمد نافع علایی نیا گفت: جهاد کشاورزی، به ازای هر یک هکتار اجرای آبیاری بارانی پنج میلیون تومان و برای اجرای آبیاری های موضعی شامل قطره ای و تَیپ، هفت میلیون تومان اعتبارات بلا عوض پرداخت می کند.

وی عنوان کرد: شرایط استفاده ازاین تسهیلات، داشتن پروانه معتبر بهره برداری از منابع آبی(چشمه، قنات، چاه، آبهای سطحی) و دارا بودن سند مالکیت زمین است که در صورت مشاع بودن رضایت نامه محضری دیگر افراد ذی سهم نیز لازم است.

وی اضافه کرد: خشکسالی سال های اخیر و اهمیت حفاظت از منابع آبی، برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری مناسب از آب را بر همگان آشکار ساخته است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز یادآورشد: شهرستان سقز دارای سطحی حدود پنج هزار هکتار آبیاری نوین است و این سطح را با مشارکت روستاییان درراستای استفاده بهینه از آب باید افزایش دهیم.