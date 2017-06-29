حسینی به یک چهارم نهایی صعود کرد/ پارسا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم حسینی که با دو پیروزی متوالی به مرحله یک هشتم نهایی مبارزات وزن ۶۳- کیلوگرم راه یافته بود در این مرحله «هاکان رسیر» از ترکیه را ۲۰ بر ۶ شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود باید با نماینده چین تایپه مبارزه کند.

وی بعد از یک دور استراحت، در اولین پیکار «عمر حجامی» نماینده مراکش را ۲۵ بر ۵ شکست داده و ادامه هم «لجاندرو چانگ» از آمریکا را ۲۱ بر ۱۰ از پیش رو برداشت و راهی دور سوم شد.

طیبه پارسا دیگر نماینده ایران در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان با سه پیروزی مقابل «باناسا» از ساحل عاج با نتیجه ۲۳ بر ۳، «راحله آسمانی» تکواندوکار ایرانی تیم ملی بلژیک با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ و «پاتریکجا آدامکیوسز» از لهستان با نتیجه ۱۶ بر۱۲ در سومین مبارزه خود به «نیکیتا گالسانوویج» از سوئد باخت و از رسیدن به مدال بازماند.

پارسا در دیدار با حریف صاحب نام سوئدی تا ثانیه های پایانی ۷ بر ۴ نتیجه را سود خود ادامه می داد ولی حملات رقیب و بی تجربگی پارسا نتیجه را ۷ بر ۷ به تساوی کشاند و در نهایت نماینده کشورمان بازنده معرفی شد.

از تیم ۱۴ نفره اعزامی ایران، تا کنون، ۱۱ تکواندوکار به دیدار رقبای خود رفته اند که آرمین هادی پور به نشان نقره و مسعود حجی زواره هم به نشان برنز دست یافته اند. زهرا پوراسماعیل، اکرم خدابنده، فرزان عاشورزاده، ناهید کیانی، ملکیا میرحسینی، طیبه پارسا، سعید رجبی، سجاد مردانی و ابوالفضل یعقوبی هم از دور رقابتها حذف شده اند.

پرونده این دوره از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان عصر جمعه نهم تیرماه در موجوی کره جنوبی بسته خواهد شد.