جمع آوری ۳۰۰ میلیون ریال فطریه در قرچک

محمد رضا غضنفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در کمیته امداد شهرستان قرچک در ۱۸ منطقه پایگاه جمع آوری فطریه عام، کفاره و فطریه سادات جمع آوری شد و طبق الویت بندی قبلی به مدد جویان پرداخت شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی قرچک گفت: به همت و یاری شهروندان در شهرستان قرچک بیش از ۳۰۰ میلیون ریال فطریه جمع آوری شد که امروز صبح به حساب مدد جویان کمیته امداد که دارای شرایط خاص جهت در یافت فطریه بودند واریز شد.

غضنفری گفت: با هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی استان تهران در استان تهران نیز صندوق های جمع آوری فطریه در تهران نیز مستقر شده بود که مبلغ خوبی هم جمع آوری شد و با مبالغ قرچک به حساب ها واریز شد.

وی افزود: اولویت پرداخت فطریه در شهرستان قرچک به مدد جویانی روستایی، بیماران نیازمند، مدد جویان مستاجر و مدد جویانی که در حال تهیه جهیزیه بودند، است که به این عزیزان پرداخت شد.

وی اظهار داشت: کفاره های جمع آوری شده در حال جمع بندی است و اقدامات اولیه جهت خرید برنج و ماکارونی انجام شده و از اوایل هفته بعد به صورت سبد کالا به مدد جویان شهرستان قرچک تحویل داده می شود.

غضنفری تاکید کرد: یکی از برنامه های اصلی بنده بعد از حضور در کمیته امداد امام خمینی قرچک چابک سازی مجموعه و شناسایی مستمندان واقعی، توانمند سازی مدد جویان و ایجاد اشتغال طبق منویات مقام معظم رهبری برای خانواده ها بوده که ۵۰ درصد از این طرح انجام شده وبه امید خدا در چند ماه آینده این برنامه نهایی خواهد شد.

وی بیان داشت: یکی از مشکلاتی که بعضی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با آن سر کار دارند معضلات و ناهنجاری های اجتماعی است که واحد مشاور و مددکاری کمیته امداد به صورت ضربتی در حال رسیدگی و رفع این مشلات است که در این خصوص مشارکت و همکاری همه مسئولین شهرستان را می طلبد.

وی در پایان افزود: در خصوص مشکلات و معضلات اجتماعی مدد جویان در کمیته امداد قرچک کلاسهای مشاوره برگزار می شود که با استقبال خوب مدد جویان را به همراه داشته است.