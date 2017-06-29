مدال برنز حسینی قطعی شد/ دیدار با آذربایجان برای صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم حسینی در مرحله یک چهارم نهایی مبارزات وزن ۶۳- کیلوگرم و در مبارزه با مصاف «جیا هسین هو» از چین تایپه به برتری ۲۱ بر ۷ دست یافت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد تا ضمن قطعی کردن مدال برنز خود عصر فردا برای رسیدن به دیدار نهایی پیکار کند.

حسینی در مرحله نیمه نهایی «ممداف» از آذربایجان را پیش رو دارد. در آنسوی جدول نمایندگان انگلستان و چین به نیمه نهایی صعود کرده اند. تکواندوکاران پیروز این دو مبارزه به دیدار نهایی صعود خواهند کرد.

این تکواندوکار کشورمان بعد از یک دور استراحت، در اولین پیکار «عمر حجامی» نماینده مراکش را ۲۵ بر ۵ شکست داده و ادامه هم «لجاندرو چانگ» از آمریکا را ۲۱ بر ۱۰ از پیش رو برداشت و راهی دور سوم شد و در این مرحله هم «هاکان رسیر» از ترکیه را ۲۰ بر ۶ شکست داد.

همچنین طیبه پارسا دیگر نماینده ایران در رقابتهای امروز بعد از سه پیروزی مقابل «باناسا» از ساحل عاج، «راحله آسمانی» تکواندوکار ایرانی تیم ملی بلژیک و «پاتریکجا آدامکیوسز» از لهستان مقابل «نیکیتا گالسانوویج» از سوئد باخت و از رسیدن به مدال بازماند.

از تیم ۱۴ نفره اعزامی ایران، تا کنون، ۱۱ تکواندوکار به دیدار رقبای خود رفته اند که آرمین هادی پور به نشان نقره و مسعود حجی زواره هم به نشان برنز دست یافته اند. زهرا پوراسماعیل، اکرم خدابنده، فرزان عاشورزاده، ناهید کیانی، ملکیا میرحسینی، سعید رجبی، سجاد مردانی و ابوالفضل یعقوبی هم از دور رقابتها حذف شده اند.

پرونده این دوره از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان عصر جمعه نهم تیرماه در موجوی کره جنوبی بسته خواهد شد.