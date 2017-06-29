کشت نشایی ذرت در اراضی کشاورزی شهرستان آبیک انجام شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ هدف از ایجاد سایت های الگویی را؛ انتقال و ارائه دانش و تکنولوژی در قالب روش‌های ترویجی و پیگیری فرآیند تولید برای ارائه توصیه‌های فنی به منظور تغییر رفتار و مهارت تولیدکنندگان دانست.

وی؛ صرفه جویی در مصرف آب و بذر، کوتاه کردن دوره رشد، افزایش یکنواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد و کاهش خطر سرمازدگی را از دیگر اهداف ایجاد این سایت الگویی برشمرد.

به گفته ی لطفی؛ با توجه کشت ذرت بعد از برداشت گندم این نوع روش برای کشت های تاخیری بسیار مناسب است.

لطفی یاد آور شد: سایت الگویی کشت نشایی ذرت در سطح ۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشت و صنعت هزار جلفا از توابع این شهرستان اجرا شد که فرآیند تولید نشاء و کاشت آن انجام شده است.

به منظور دستیابی به اهداف ترویجی و آموزشی سایت الگویی، قبل از برداشت و در هنگام داشت این محصول براساس برنامه‌ریزی انجام شده این مزرعه مورد بازدید سایر کشاورزان قرار خواهد گرفت.