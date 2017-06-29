توسعه روابط دینی ایران و فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، آمنه ر سول، رییس مرکز اسلام و دموکراسی فیلیپین در آغاز این دیدار گزارشی از فعالیت‌ها و عملکر این مرکز ارایه داد و گفت: این مرکز که فعالیت‌های آموزش و علمی را برای مسلمانان این کشور برگزار می‌کند، در برنامه‌های خود برگزاری سیمنارهای علمی آموزشی و اقتصادی را برای مسلمانان و به منظور آشنایی و رشد فکری جامعه مسلمانان و همچنین آموزش قوانین را در دستور کار خود دارد.

آمنه رسول سپس با ابراز امیدواری در این باره که در آینده نزدیک، همکاری‌های ایران و فیلیپین در خصوص فعالیت‌های دینی بیشتر شود، افزود: جامعه اسلامی فیلپین نیاز به آموزش و روشنگری دارند و در این راستا این مرکز آمادگی دارد تا به طور مشترک نمایشگاه‌های مشترک فرهنگی و همچنین سمینارهای مشترکی با رایزنی فرهنگی ایران برگزار کند.

آمنه رسول ادامه داد: مرکز اسلام و دموکراسی فیلیپین بعد از ایام عید فطر، سه نمایشگاه را در سه نقطه از شهر مانیل (پایتخت) برگزار خواهد کرد و امیدواریم که رایزنی فرهنگی ایران بتواند در این نمایشگاه‌ها حضور فعال داشته باشد.

در ادامه محمد جعفری‌ملک، رایزن فرهنگی کشورمان در فیلیپین با بیان سخنانی گفت: در حال حاظر مسلمانان جهان با بحران افراط‌گرایی دینی روبرو هستند و این موضوع به طور مستقیم مردم جنوب کشور فیلپین را درگیر کرده است.

وی افزود: از آنجا که این پدیده چهره مسلمانان و اسلام را در جهان و در بین مردم خدشه‌دار کرده است؛ لازم است برای روشنگری و نمایاندن چهره واقعی اسلام سمینار و یا کنفرانس‌های مشترک علمی و دانشگاهی برگزار شود.

جعفری‌ملک همچنین از پیشنهاد ارایه شده از سوی رییس مرکز اسلام و دموکراسی فیلیپین مبنی بر مشارکت ایران در نمایشگاه‌های فرهنگی دایرشده از سوی این مرکز، گفت: رایزنی فرهنگی ایران آمادگی دارد تا در نمایشگاه‌های فرهنگی این مرکز حضور فعال و جدی داشته باشد.

در پایان طرفین این دیدار توافقاتی انجام دادند که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: موضوع برگزاری دو سمینار در خصوص موضوعات فرهنگی و افراط‌گرایی و دین، شرکت رایزنی فرهنگی ایران با آثار خوشنویسی قرآنی و اسلامی و همچنین آثار و صنایع دستی در نمایشگاه‌های مرکز اسلام و دموکراسی فیلیپین و برگزاری سمیناری در حوزه زن و خانواده در فیلیپین با همکاری انجمن دوستی ایران و فیلپین و انجمن زنان فرهیخته دو کشور.