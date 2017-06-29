غلظت گردوخاک هوای اردبیل بالا است/ضرورت ایجاد ایستگاه سنجش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت کیفی هوای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: آلودگی هوا در اردبیل بالا نیست و با این وجود سنجش ذرات معلق و گردوخاک آن ضروری است.

وی افزود: در سال‌های اخیر فعالیت‌های معدنی، کمبود فضای سبز، کمبود درخت و مواردی از این دست موجب شده سطح گردوخاک در هوای اردبیل افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تأکید کرد: در وضعیت فعلی تنها یک ایستگاه سنجش کیفی هوا در محل موزه تاریخ طبیعی استان دایر است.

به گفته خداپرست در اغلب شهرها، شهرداری‌ها ایستگاه‌های سنجش کیفی دایر کرده‌اند و لازم است در مرکز استان ایستگاه دوم سنجش کیفی دایر شود.

وی از شهرداری اردبیل خواست در راستای اجرای این مهم همکاری لازم را با محیط‌زیست استان داشته باشد تا بتوان مطابق با استانداردها میزان آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داد.

به گفته مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان ضروری است در مجاورت استانداری اردبیل که تقریباً در وسط شهر اردبیل واقع شده و حجم بالایی از تردد خودروها در اطراف آن انجام می‌شود، ایستگاه سنجش دایر کرد.

خداپرست هزینه تأمین تجهیزات ایستگاه سنجش را ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به وضعیت هوای استان ضروری است ایستگاه سنجش در کمترین زمان دایر شود.