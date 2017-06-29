اجرای نمایش «هفت روز از تیر شصت» در تئاتر شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای عمومی نمایش «هفت روزاز تیر شصت» نوشته کامران شهلایی و کارگردانی محمد لارتی و کامران شهلایی از روز چهارشنبه ۷ تیرماه ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و بازی امین سیار دشتی، فرزین محدث، مژگان خالقی ، فرهاد تفرشی ، احمد جعفری ، هدیه رضایی و مرضیه بدرقه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

حسین علی بیات مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر گروه تلویزیونی شاهد با تقدیر از اجرای این اثر نمایشی در تالار سایه تئاتر شهر بیان کرد: نمایشنامه «هفت روز از تیر شصت» از جمله آثار نمایشی است که آن را بارها مطالعه کردم و خوب می دانم که گروه اجرایی نمایش به ویژه آقای شهلایی به عنوان نویسنده اثر و یکی از دو کارگردان کار همراهی بسیار خوبی داشته است. به هر ترتیب این اثر نمایشی به همت هنرمندان ارزشمندی روی صحنه رفته که جا دارد از همه آنها به دلیل این تلاش تقدیر کنم.

وی ادامه داد: ما براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تولید آثاری را در حوزه های سینما، تلویزیون و تئاتر آغاز کردیم که شاید نتواند تمام ابعاد حادثه هفتم تیر ماه را نشان دهد اما این آثار سینمایی، سریال و تئاتر امشب تلاش فراوان هنرمندان و دوستانی است که امیدوارم بتواند به سهم خود بیانگر حقیقت مناسب این واقعه باشد. اگر چه برای گرمیداشت سالروز حادثه هفتم تیر برنامه ها و مراسم متعددی برگزار شده اما ما امسال تلاش کردیم برای اولین بار فضایی را در حوزه تئاتر ایجاد کنیم که امیدوارم اجرای نمایش « هفت روز از تیر شصت» آغازگر راهی باشد که در حوزه تئاتر مد نظر قرار دادیم.

مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: با توجه به محدودیت های تولید نمایشنامه در این موضوعات تلاش می کنیم هر ساله برای یکی از شهدا اثر هنری خلق و تولید کنیم. به هر حال با توجه به و جود شهیدان گرانقدری چون شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یارانشان ، در این نمایشنامه کوشش شده که به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی پرداخته شود و این اثر روز به روز با تلاش گروه نمایشی کاملتر شود.

حمید علی صمیمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان تهران نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و تشکر از گروه اجرایی و خیر مقدم به خانواده شهدا گفت : بعد از سخنان مقام معظم رهبری در سال گذشته مبنی بر شروع فعالیت های هنری در این زمینه توسط هنرمندان اقدامات خوبی صورت گرفت . حادثه هفتم تیر یک اتفاق بسیار بزرگ و مهمی است . شاید در آن زمان که انقلاب در حال تثبیت بود و مشکلات فراوانی در داخل کشور داشتیم و در استانهای مختلف درگیر بودیم و دوران دفاع نقدس نیز تازه آغاز شده بود به یک باره ارکان اصلی نظام به عنوان اعضای جلسه متشکل از سه قوه کشور بودند را از دست دادیم . موضوعی تصور می شد نظام دچار یک چالش خاص شده ولی این حادثه ما رو به این سمت هدایت کرد که می توانیم پایدار باشیم و فضای ایثار و شهادت تک تک ما را بسازد.

وی افزود: دلیل تاکید مقام معظم رهبری گنجینه ای است که در اختیار ماست و ما باید آن را برای مردم عزیز شرح دهیم و بهترین روش ها، روش های هنر است که هم به دل انسان می نشیند و هم در ذهن انسان نقش می بندد و وقتی به وجود بیاید هم می تواند خود موثر باشد که من و شما بیشتر شناخت پیدا کنیم و هم می توانیم به جوان امروز که این حادثه را درک نکرده انتقال دهیم. امیدوارم این راه را ادامه بدهیم . البته که با توجه به حضور جانبازان این حادثه هنوز در میان ما ، آنها می توانند راوی و منبع مناسبی برای تولید این آثار هنری باشند.

کامران شهلایی کارگردان این نمایش ضمن خیر مقدم به خانوانده های شهدای هفتم تیر گفت: امیدواریم که بتوانیم این کار را ادامه بدیم و هر سال به یکی از شهدای هفتم تیر بطور اختصاصی بپردازیم.