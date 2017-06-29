راه نورانی شهید بهشتی ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احدالله سینکایی پیش از ظهر پنج شنبه و همزمان با هفته حقوق بشر امریکایی، در مراسم گلباران مزار شهدای گمنام شهرستان قرچک، طی سخنانی گفت: مسئولان و کارمندان دستگاه قضایی با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان یک بار دیگر با شهدا تجدید میثاق و با شهدا عهد بستند که برای دفاع از آرمان های آن عزیزان پیش قدم بوده و از هیچ چیز دریغ نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در ادامه گفت: آسایش و امنیت کنونی کشور با خون هزاران شهید به دست آمده و همه ما باید در حفظ و پاسداری از قطره خون شهدا در جامعه پیش قدم باشیم.

وی اضافه کرد: شهید بهشتی ایستاد و با تمام توان برای برقراری عدالت در جامعه تلاش کرد و امروز خون پاک این شهید، حجت را برای تمام مردم، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تمام کرده است.

سینکایی گفت: راه نورانی شهدا، به خصوص شهید بهشتی همواره ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، در مراسم گلباران شهدای گمنام حجت الاسلام مرتضائیان رئیس دادگستری، موسی پور فرمانده انتظامی شهرستان، آزمان کادری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مردم مومن و شهیدپرور و تعدادی از کارمندان دستگاه قضایی شهرستان قرچک برگزار شد.