به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیروان اظهار کرد: اگر ارشادات و حمایتهای مقام معظم رهبری، پیگیریهای رئیسجمهور و تیم مذاکرهکننده نبود برجامی وجود نداشت.
امیری تأکید کرد: برای حفظ اسلام و عزت ایرانی و برای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید درصحنههای بینالمللی بمانیم.
وی با اشاره به گذر کشور از فراز و نشیبها و توطئههای دشمن گفت: حادثه ۷ تیر یک ضایعه بزرگ برای کشور بود اما اینگونه حوادث و توطئهها سبب نشد تا انقلاب از مسیر خود خارج شود.
وی عنوان کرد: مسیر پیشرفت و حرکت انقلاب اسلامی ایران با رهبری مدبرانه امام خمینی(ره) و امام خامنهای هموار شد.
معاون رئیسجمهور در امور مجلس گفت: در سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید شروع به کارکرد سایه قطعنامههای شورای امنیت بر سر کشور سنگینی میکرد اما این دولت توانست بخش عظیمی از مشکلات را برطرف کند.
امیری بابیان اینکه در دوران تحریم فروش نفت کشور با مشکل جدی مواجه شده بود و خریدار وجود نداشت، تصریح کرد: اما در سالهای اخیر سرمایهگذاری بسیاری برای بازسازی چاههای نفت صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه بازارهای نفتی که ازدسترفته بود دوباره احیاشده است، اظهار کرد: اگر شرایط تحریم نفتی ادامه پیدا میکرد، دولت هماکنون توان پرداخت حتی نیمی از یارانههای خانوار را نداشت و کشور با مشکل مواجه میشد.
وی اظهار کرد: خراسان شمالی مهد کشاورزی است و کشاورزان این استان باید بدانند همین سموم وارداتی آن زمان چه کیفتی داشته و اکنون چگونه است و بسیاری از میوهها و ترهبار به دلیل استفاده از سموم تقلبی از صادرات بازمیماند.
معاون رئیسجمهور در امور مجلس اظهار کرد: امروز با سربلندی اعلام میکنیم کشور عزیزمان از بحرانها عبور کرده و در منطقهای که سراسر درگیری و جنگ است، ایران اسلامی بااقتدار و امنیت ایستاده است.
امیری تأکید کرد: مدیران استان خراسان شمالی و شهر شیروان باید از ظرفیتهای موجود برای توسعه منطقه استفاده کنند.
