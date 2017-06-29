زاخاروا: ادعاهای آمریکا دمشق و مسکو را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ادعاهای تحریک آمیز آمریکا درباره احتمال حملات شیمیایی در سوریه نه تنها دمشق بلکه مسکو را هم هدف گرفته است.

«ماریا زاخاروا» در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت: این ادعاهای واشنگتن جدید و واقعی نمی باشند و پیش زمینه سازی برای مداخلات جدید است و نمونه ای از مدل استراتژی آمریکا در سوریه می تواند باشد.

وی گفت: متاسفانه واشنگتن ادعاهای بی اساسی را علیه رهبری سوریه کرده است. ما از این ادعاها که مقامات واشنگتن مدرکی را در خصوص آن ارائه نکرده اند خبر داریم. ما نمی دانیم از چه اطلاعاتی برای طرح این اتهامات استفاده شده است.

زاخاروا در ادامه گفت: وضعیت نشان دهنده اقدامات تحریک آمیز نظامی و اطلاعاتی است، اقداماتی که نه تنها مقامات سوریه بلکه روسیه را هم هدف قرار داده اند.

گفتنی است، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود تصریح کرد در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه نیروهای سوریه، مسکو پاسخ مناسب و شایسته ای به واشنگتن خواهد داد.

در روزهای گذشته بار دیگر مقامات آمریکایی مدعی شدند که دولت سوریه برای حمله شیمیایی علیه مخالفان آماده می شود. روسیه و متحدانش این اظهارات مقامات آمریکایی را مقدمه چینی برای مداخله نظامی در سوریه قلمداد کرده اند.

زاخاروا با یادآوری حملات شیمیایی خان شیخون که در پی آن آمریکا و متحدانش انگشت اتهام را به سمت دولت سوریه نشانه رفتند گفت ادعاهای اخیر کاخ سفید هم با هدف راه انداختن چنین کارزا اطلاعاتی و رسانه ای علیه رئیس یک دولت مستقل صورت می گیرد و به احتمال زیاد شبکه سی ان ان در این زمینه بسیار فعال خواهد بود.