نمايش 80 فيلم در نخستين روز جشنواره رشد

جشنواره امسال فيلم رشد علاوه بر مجموعه سينمايي فلسطين، سينما كانون، تالار فرهنگ، خانه معلم منطقه 3 و تالارهاي دانشگاههاي هنر، تربيت مدرس و تهران، با تعامل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در فرهنگسراهاي اقوام و خانواده نيز برگزار ميشود و نوبت نمايش صبح سالنها و تالارها به دانشآموزان و مدارس مقاطع مختلف اختصاص يافته است.
از جمله فيلمهاي موجود در برنامه روز نخست جشنواره رشد ميتوان به "سينهسرخ"، "چوپان دروغگو"، "جنگ كودكانه"، "رؤياي خيس"، "مكس بين زمين و آسمان"، "عروس ايل تركمن"، "مهر زمين"، "مشق شب"، "آب حيات"، "بطري"، "كلاف"، "گنبئ نيلگون"، "من و تو"، "بال پرواز" و ... اشاره كرد.
بيش از 80 فيلم ايراني و خارجي فردا شنبه در نخستين روز سي و ششمين جشنواره بينالمللي فيلم رشد در سينماها، تالارها، دانشگاهها و فرهنگسراهاي تهران به نمايش درميآيد.
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